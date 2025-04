Áudio do VAR entre Sport e Fortaleza mostra árbitros confusos e com receio de validar gol

O polêmico jogo entre Sport e Fortaleza ganhou mais um capítulo na tarde deste domingo (27), após a CBF divulgar os áudios da conversa entre o VAR e o árbitro Matheus Delgado. Nos diálogos, árbitro Rodolpho Toski, responsável pelo VAR, e Herman Brumel Vani (AVAR) e Vinícius Gonçalves Dias Araújo (AVAR2), admitem não terem certeza do gol e resolvem deixar a decisão para o árbitro da partida.

" Ver totalmente eu não consigo ver, mas eu tenho um sentimento. Pela goal line, eu não consigo ver claramente. Falta ver por uma imagem. A imagem é inconclusiva. Eu não consigo ver. Não consigo ver claramente espaço entre bola e linha. Não consigo ver claramente. Ela dá impressão por uma câmera que entra, mas por outra não", diz Rodolpho Toski, em dos momentos do diálogo.

Ao ser chamado ao monitor, Matheus Delgado também fica na dúvida, pede mais imagens, acalma aos jogadores e dá o veredito final: "Eu não consigo ter 100% de clareza se essa bola está dentro ou não, gente. Olha a sombra da bola na trave. Ela pode estar tocando a linha. A gente não tem uma imagem conclusiva. Eu vou manter a decisão de não gol".



O lance ocorreu por volta dos 32 minutos. Após falha de defesa do Sport, Pikachu aproveitou para chutar no gol. A bola bateu no travessão e, pelas imagens, entrou. Em campo, os jogadores do Leão imediatamente afirmaram a validade do tento.

Após quase dez minutos de paralisação para a verificação do lance pelo VAR e pelo árbitro de campo, o gol não foi validado. De acordo com o quarto árbitro, as imagens do lance foram inconclusivas. Os atletas do time cearense protestaram bastante.

O Tricolor segue na 14ª posição da tabela, agora com seis pontos.