CBF detalha última rodada do Grupo B do Nordestão; Ceará enfrenta Sampaio Corrêa no dia 7 de junho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. Assim, ficou definido que o Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa, no dia 7 de junho, às 17h30 no Castelão, em São Luís (MA).

O Vovô está 3º do grupo com 10 pontos e só depende de si para avançar. Apenas o Bahia está classificado para a 2ª Fase e o Sampaio Corrêa eliminado. Disputam vaga com o Ceará: CSA (10 pontos), Náutico (8), Confiança (7), América de Natal (7), Juazeirense (6).

Veja classificação

Legenda: Classificação do Grupo B da Copa do Nordeste Foto: Reprodução / CBF

Os outros jogos do grupo serão na mesma data e horário:

América de Natal x CSA, na Arena das Dunas, em Natal;

Juazeirense x Confiança, no Adauto Moraes, em Juazeiro;

Bahia x Náutico, na Arena Fonte Nova, em Salvador;

Bahia tem dois jogos atrasados

O time baiano tem dois jogos atrasados a fazer e joga o primeiro no dia 4, contra o Confiança, às 19h, no Estádio Lourival Batista, em Aracaju.

Como fica o calendário do Ceará?

Dias antes de enfrentar o time maranhense pela Copa do Nordeste, o Ceará joga contra o Botafogo fora de casa no dia 4 de junho em jogo atrasado pela 10ª rodada da Série A. O duelo contra o Sampaio será o último do Vovô antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Isso porque, o jogo contra o Fluminense, que seria fora de casa no dia 11 de junho pela 12ª rodada da Série A, foi adiado pela CBF devido a participação do time carioca na competição.