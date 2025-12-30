Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (30)

O fim do ano está chegando mas o futebol pelo mundo não para. A Copa Africana de Nações, o Campeonato Inglês, a Liga Saudita e o Campeonato Escocês movimentam a agenda de jogos desta terça-feira (30). Times como Chelsea, Manchester United e outros vão entrar em campo. Veja onde assistir.

VEJA OS JOGOS DE HOJE, TERÇA (30)

Liga Saudita

12h30 – Al-Ahli Saudi x Al-Fayha – Goat e Sportv

14h30 – Al-Ettifaq x Al-Nassr – Goat e Sportv

Copa Africana de Nações

13h00 – Uganda x Nigéria – Youtube EsportenaBand, BandPlay e BandSports

16h00 – Benin x Senegal – Youtube EsportenaBand, BandPlay e BandSports

Premier League

16h30 – West Ham x Brighton – Youtube Espnbrasil e Disney+

16h30 – Chelsea x Bournemouth – ESPN e Disney+

16h30 – Burnley x Newcastle – ESPN 2 e Disney+

16h30 – Nottingham Forest x Everton – Disney+

17h15 – Manchester United x Wolverhampton – Xsports e Disney+

17h15 – Arsenal x Aston Villa – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Escocês