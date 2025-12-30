Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça, dia 30 de dezembro de 2025

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Chelsea durante a disputa do Mundial de Clubes.
Foto: Foto por ANGELA WEISS / AFP

O fim do ano está chegando mas o futebol pelo mundo não para. A Copa Africana de Nações, o Campeonato Inglês, a Liga Saudita e o Campeonato Escocês movimentam a agenda de jogos desta terça-feira (30). Times como Chelsea, Manchester United e outros vão entrar em campo. Veja onde assistir.

VEJA OS JOGOS DE HOJE, TERÇA (30)

Liga Saudita

  • 12h30 – Al-Ahli Saudi x Al-Fayha – Goat e Sportv
  • 14h30 – Al-Ettifaq x Al-Nassr – Goat e Sportv

Copa Africana de Nações

  • 13h00 – Uganda x Nigéria – Youtube EsportenaBand, BandPlay e BandSports
  • 16h00 – Benin x Senegal – Youtube EsportenaBand, BandPlay e BandSports

Premier League

  • 16h30 – West Ham x Brighton – Youtube Espnbrasil e Disney+
  • 16h30 – Chelsea x Bournemouth – ESPN e Disney+
  • 16h30 – Burnley x Newcastle – ESPN 2 e Disney+
  • 16h30 – Nottingham Forest x Everton – Disney+
  • 17h15 – Manchester United x Wolverhampton – Xsports e Disney+
  • 17h15 – Arsenal x Aston Villa – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Escocês

  • 17h00 – Motherwell x Celtic – Goat
