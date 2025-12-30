Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (30)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça, dia 30 de dezembro de 2025
Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
O fim do ano está chegando mas o futebol pelo mundo não para. A Copa Africana de Nações, o Campeonato Inglês, a Liga Saudita e o Campeonato Escocês movimentam a agenda de jogos desta terça-feira (30). Times como Chelsea, Manchester United e outros vão entrar em campo. Veja onde assistir.
VEJA OS JOGOS DE HOJE, TERÇA (30)
Liga Saudita
- 12h30 – Al-Ahli Saudi x Al-Fayha – Goat e Sportv
- 14h30 – Al-Ettifaq x Al-Nassr – Goat e Sportv
Copa Africana de Nações
- 13h00 – Uganda x Nigéria – Youtube EsportenaBand, BandPlay e BandSports
- 16h00 – Benin x Senegal – Youtube EsportenaBand, BandPlay e BandSports
Premier League
- 16h30 – West Ham x Brighton – Youtube Espnbrasil e Disney+
- 16h30 – Chelsea x Bournemouth – ESPN e Disney+
- 16h30 – Burnley x Newcastle – ESPN 2 e Disney+
- 16h30 – Nottingham Forest x Everton – Disney+
- 17h15 – Manchester United x Wolverhampton – Xsports e Disney+
- 17h15 – Arsenal x Aston Villa – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Escocês
- 17h00 – Motherwell x Celtic – Goat
Assuntos Relacionados