Bahia x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Bahia e Botafogo se enfrentam na Arena Fonte Nova neste sábado (3), às 21h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Palpites

Onde assistir

Premiere e Sportv 4

Como chegam as equipes

O Bahia vive grande fase. São quatro vitórias nos últimos quatro jogos, contra Ceará e Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, Atlético Nacional/COL, pela Libertadores e frente ao Paysandu, pela Copa do Brasil. A equipe comandada por Rogério Ceni tem nove pontos em seis jogos na competição e quer a vitória para entrar no G-4.

Do outro lado, o Botafogo também chega embalado, após três derrotas em quatro jogos, a equipe carioca emendou duas vitórias seguidas, no clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e na goleada em cima do Capital, encaminhando vaga nas oitavas da Copa do Brasil. O Glorioso tem oito pontos em seis jogos e também quer o triunfo para entrar no G-4 da competição.

Prováveis escalações

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo e Luciano Juba,; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Luciano Rodríguez (Willian José).

Botafogo

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Patrick de Paula (Allan), Marlon Freitas, Jefinho, Matheus Martins e Artur; Igor Jesus.

Arbitragem de Bahia x Botafogo:

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Árbitro assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Árbitro assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)