Qual o horário do show de Lady Gaga no Rio de Janeiro?

A cantora Lady Gaga se apresenta neste sábado (3), em um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação está prevista para começar às 21h45 e terminar por volta de 0h15. O palco foi montado na areia, em frente ao hotel Copacabana Palace, próximo ao posto 2.

Após quatro dias de espera, os fãs de Lady Gaga foram surpreendidos com um ensaio da artista nas areias de Copacabana na noite dessa sexta-feira (2).

A cantora se prepara para uma das primeiras apresentações da turnê do álbum "Mayhem". O show será realizado em um palco com mais de 1.200 metros quadrados montado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação contará com estrutura tecnológica, bailarinos e elementos cênicos como esqueletos e figuras inspiradas em monstros.

O repertório deve incluir faixas do novo álbum e também músicas dos discos "The Fame e Born This Way".

Essa será a primeira apresentação da cantora no Brasil, desde 2012. Em 2017, ela havia cancelado sua vinda ao país por motivos de saúde.

Como assistir ao show

O show terá transmissão ao vivo em todo o País. A apresentação será exibida a partir das 21h20 na tela da Tv Globo, logo após a novela "Vale Tudo", que terminará mais cedo.

Programação completa

A programação do evento tem início às 17h30, com apresentações de DJs na orla de Copacabana. Após a apresentação principal de Lady Gaga, por volta das 21h45, mais um DJ assume o comando da festa.

A expectativa é de que cerca de 1,6 milhão de pessoas acompanhem o evento.

Primeiro DJ: 17h30 às 19h30

Segundo DJ: 19h30 às 21h45

Lady Gaga: 21h45 às 0h15

Terceiro DJ: 0h15

