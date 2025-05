Lady Gaga no Rio: saiba onde e quando assistir à transmissão do show ao vivo

O aguardado show da cantora Lady Gaga nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, acontece neste sábado (3) com transmissão ao vivo em todo o País. A apresentação será exibida a partir das 21h20 na tela da Tv Globo, logo após a novela "Vale Tudo", que terminará mais cedo.

Gaga traz ao Brasil uma das primeiras paradas da turnê do seu novo álbum, o "Mayhem". Em um palco de mais de 1.200 metros quadrados, a cantora novaiorquina promete proporcionar aos fãs um espetáculo de cerca de duas horas e meia com uma megaestrutura tecnológica, acompanhada de dezenas de bailarinos e objetos cenográficos como esqueletos e fantasias de monstros.

A diva pop vai passear por hits do álbum atual e também por clássicos dos já consagrados discos "The Fame" e "Born This Way". É esperado um público de mais de 1,6 milhão de pessoas.

Lady Gaga desembarcou na capital carioca na madrugada desta terça-feira (29) para o megashow. Ela veio em jato particular e traz uma produção de grande porte: cerca de 250 profissionais integram a equipe de Gaga, além de dois aviões jumbo que transportam aproximadamente 164 toneladas de equipamentos.

A montagem do palco para o show "Mayhem on the Beach" está em andamento em Copacabana. O espaço será elevado a 2,20 metros da base na areia, garantindo melhor visibilidade para o público.

Caminhões transportam os equipamentos até o local, e dezenas de quartos na região foram reservados para acomodar toda a equipe da estrela pop.

Como assistir ao show de Lady Gaga em Copacabana?

O show terá transmissão a partir das 21h15 neste sábado (3) na TV Globo logo após a novela "Vale Tudo", com Kenya Sade e Ana Clara. O público também poderá acompanhar o espetáculo no canal Multishow e no Globoplay, com a dupla Dedé Teicher e Laura Vicente.

Confira possível setlist do show