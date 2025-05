Lady Gaga ensaia com dançarinos no palco em Copacabana antes de grande show

Ela veio, sim! Após quatro dias de espera, os fãs de Lady Gaga foram surpreendidos com um ensaio da artista nas areias de Copacabana na noite desta sexta-feira (2). O espetáculo oficial está marcado para este sábado (3).

Gaga está no Rio de Janeiro desde a madrugada da última terça-feira (29), e desde então uma multidão de admiradores aguardava uma aparição dela na varanda do Copacabana Palace.

Com empolgação e um sorriso no rosto, a artista ensaiou hits consagrados como ‘Shallow’, ‘Poker Face’, ‘Judas’ e ‘Paparazzi’. A informação é do g1.

Além desses, os fãs que estavam na praia também puderam ouvir a norte-americana cantando ‘How Bad Do U Want Me’, ‘Vanish Into You’, ‘Bloody Mary’, ‘Abracadabra’ e muito mais.

Em um pequeno discurso após dar boa noite, Gaga disse que sentiu falta do Brasil e expressou felicidade por estar de volta. A artista também tentou se aproximar de fãs que acompanhavam de pertinho.

Momento em que a artista se emociona

MINHA MÃE! Lady Gaga se emociona e chora ao sentir o amor do público brasileiro por ela. 🥺💖 pic.twitter.com/RnS98YVWVY — QG do POP (@QGdoPOP) May 3, 2025

A passagem de som também repercutiu entre os ‘little monsters’ que acompanharam pelas redes sociais.

“Estamos presenciando um momento histórico tal qual Michael Jackson em Salvador, no país inteiro só se fala nesse show, o rio de janeiro está sob comoção intensa, amanhã lady gaga cravará seu nome na história do Brasil e daqui a 30 anos estaremos falando sobre isso”, publicou um internauta no X, antigo Twitter.

ONDE ASSISTIR À TRANSMISSÃO DO SHOW

O show acontece neste sábado (3) com transmissão ao vivo em todo o País. A apresentação será exibida a partir das 21h20 na tela da Tv Globo, logo após a novela "Vale Tudo", que terminará mais cedo.

Gaga traz ao Brasil uma das primeiras paradas da turnê do seu novo álbum, o "Mayhem". Em um palco de mais de 1.200 metros quadrados, a cantora promete proporcionar aos fãs um espetáculo de cerca de duas horas e meia.

Além de uma megaestrutura tecnológica, o espetáculo será acompanhado de dezenas de bailarinos e objetos cenográficos como esqueletos e fantasias de monstros.

A diva pop deve passear por hits do álbum atual e também por clássicos dos já consagrados discos "The Fame" e "Born This Way". É esperado um público de mais de 1,6 milhão de pessoas.

