Como é o Big Brother em outros países? Conheça as versões

Qual o motivo para o sucesso do Big Brother no Brasil ao longo dos anos? É difícil definir um elemento específico para tal, mas a verdade é que o reality não repercute apenas no Brasil e é sucesso em outros vários países.

O formato já foi adaptado em mais de 50 países, entre eles Portugal e Austrália, por exemplo, e possui detalhes diferenciados em cada local por onde passa.

Nos Estados Unidos, onde também se firmou como relevante, as eliminações são feitas entre os próprios participantes, algo bem diferente em comparação com o Brasil.

Veja também Zoeira Quem ganhou o BBB 25? Relembre a trajetória da campeã Zoeira Tadeu Schmidt revela capital no Nordeste que vai receber Casa de Vidro do BBB 26

Se você também tem curiosidade de saber como o Big Brother funciona por aí, fizemos um levantamento especial sobre a diferença das versões do BBB para outros países. Confira!

Big Brother EUA

Legenda: No Big Brother US, participantes ajudam a eliminar os concorrentes ao longo da temporada. Foto: divulgação/CBS.

Nos Estados Unidos, a principal diferença em relação aos demais está nas eliminações do programa, que são decididas pelos próprios participantes.

A figura do Líder, famosa aqui no Brasil, é igual a do Head of Household (HoH). Mas a diferença está no papel dele, que nos EUA é responsável por indicar dois emparedados, enquanto o grupo geral vota pela saída de um deles.

Apenas o vencedor é escolhido pelo público, com um prêmio de US$ 750 mil.

Big Brother Austrália

Legenda: Logo dos programas fazem refrência ao "Grande Irmão". Foto: Divulgação.

Na Austrália, inclusive, o formato é bem semelhante ao dos Estados Unidos, com os participantes sendo quase soberanos perante o público, exceto na final do reality.

Por lá, os personagens mais estratégicos do programa saem na frente, já que o jogo prioriza esse perfil nas provas. O prêmio é de 250 mil dólares australianos.

Big Brother UK (Reino Unido)

Legenda: Participantes da edição de 2025 no UK foram anunciados em setembro deste ano. Foto: divulgação/RTV.

Enquanto isso, a versão do Reino Unido se destaca por seguir um caminho mais leve, apostando nos personagens mais diferentes e excêntricos. Entretanto, de forma distinta das citadas anteriormente, o público vota para eliminar a cada nova semana.

O sucesso do reality é tão grande que acabou gerando novos programas por lá, como "Teen Big Brother", "Big Brother: Celebrity Hijack" e até o "Ultimate Big Brother".

Big Brother Espanha, o Gran Hermano Vip

Legenda: Edição do Gran Hermano Vip também reúne participantes famosos. Foto: Divulgação.

A versão espanhola buscou trazer até o nome para mais perto, traduzindo a expressão "Big Brother". Por lá, os famosos são escolhidos como participantes e o jogo, claro, fica repleto do embate entre torcidas, por exemplo.

Assim como no Brasil, a votação é responsabilidade do público. Já o prêmio está, atualmente, em cerca de 100 mil euros.

Big Brother África

Legenda: Big Brother África estreou oficialmente em 2003. Foto: Divulgação.

Diferentemente das demais versões, o Big Brother África ficou conhecido por misturar participantes de diversos países do continente, que entram no programa para o confinamento e, claro, para disputar o prêmio.

A primeira exibição foi ao ar em 2003, com 12 países africanos, enquanto a adição de mais cinco países foi realizada ao longo das outras temporadas. Em 2023, o programa ganhou a versão "Big Brother Titans".

Big Brother Portugal

Legenda: Big Brother Portugal tem formato semelhante ao da versão brasileira. Foto: Divulgação.

Em terras portuguesas, o Big Brother não é tão diferente do resto do mundo: participantes anônimos são confinados e disputam o prêmio. Os ex-brothers, inclusive, fazem bastante sucesso e foram até chamados para o "Desafio Final".