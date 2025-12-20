Como é o Big Brother em outros países? Conheça as versões
Formato famoso no Brasil possui detalhes diferenciados ao redor do mundo.
Qual o motivo para o sucesso do Big Brother no Brasil ao longo dos anos? É difícil definir um elemento específico para tal, mas a verdade é que o reality não repercute apenas no Brasil e é sucesso em outros vários países.
O formato já foi adaptado em mais de 50 países, entre eles Portugal e Austrália, por exemplo, e possui detalhes diferenciados em cada local por onde passa.
Nos Estados Unidos, onde também se firmou como relevante, as eliminações são feitas entre os próprios participantes, algo bem diferente em comparação com o Brasil.
Veja também
Se você também tem curiosidade de saber como o Big Brother funciona por aí, fizemos um levantamento especial sobre a diferença das versões do BBB para outros países. Confira!
Big Brother EUA
Nos Estados Unidos, a principal diferença em relação aos demais está nas eliminações do programa, que são decididas pelos próprios participantes.
A figura do Líder, famosa aqui no Brasil, é igual a do Head of Household (HoH). Mas a diferença está no papel dele, que nos EUA é responsável por indicar dois emparedados, enquanto o grupo geral vota pela saída de um deles.
Apenas o vencedor é escolhido pelo público, com um prêmio de US$ 750 mil.
Big Brother Austrália
Na Austrália, inclusive, o formato é bem semelhante ao dos Estados Unidos, com os participantes sendo quase soberanos perante o público, exceto na final do reality.
Por lá, os personagens mais estratégicos do programa saem na frente, já que o jogo prioriza esse perfil nas provas. O prêmio é de 250 mil dólares australianos.
Big Brother UK (Reino Unido)
Enquanto isso, a versão do Reino Unido se destaca por seguir um caminho mais leve, apostando nos personagens mais diferentes e excêntricos. Entretanto, de forma distinta das citadas anteriormente, o público vota para eliminar a cada nova semana.
O sucesso do reality é tão grande que acabou gerando novos programas por lá, como "Teen Big Brother", "Big Brother: Celebrity Hijack" e até o "Ultimate Big Brother".
Big Brother Espanha, o Gran Hermano Vip
A versão espanhola buscou trazer até o nome para mais perto, traduzindo a expressão "Big Brother". Por lá, os famosos são escolhidos como participantes e o jogo, claro, fica repleto do embate entre torcidas, por exemplo.
Assim como no Brasil, a votação é responsabilidade do público. Já o prêmio está, atualmente, em cerca de 100 mil euros.
Big Brother África
Diferentemente das demais versões, o Big Brother África ficou conhecido por misturar participantes de diversos países do continente, que entram no programa para o confinamento e, claro, para disputar o prêmio.
A primeira exibição foi ao ar em 2003, com 12 países africanos, enquanto a adição de mais cinco países foi realizada ao longo das outras temporadas. Em 2023, o programa ganhou a versão "Big Brother Titans".
Big Brother Portugal
Em terras portuguesas, o Big Brother não é tão diferente do resto do mundo: participantes anônimos são confinados e disputam o prêmio. Os ex-brothers, inclusive, fazem bastante sucesso e foram até chamados para o "Desafio Final".