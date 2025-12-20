Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como é o Big Brother em outros países? Conheça as versões

Formato famoso no Brasil possui detalhes diferenciados ao redor do mundo.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Área externa ampla com gramado verde artificial, cercada por estrutura coberta com teto transparente e iluminação suspensa. Ao fundo, há uma fachada colorida e no centro do gramado há dois sofás baixos em tom laranja com almofadas coloridas.
Legenda: No Brasil, versão do programa já virou um dos maiores realitys do país.
Foto: Globo/ Sergio Zalis.

Qual o motivo para o sucesso do Big Brother no Brasil ao longo dos anos? É difícil definir um elemento específico para tal, mas a verdade é que o reality não repercute apenas no Brasil e é sucesso em outros vários países. 

O formato já foi adaptado em mais de 50 países, entre eles Portugal e Austrália, por exemplo, e possui detalhes diferenciados em cada local por onde passa.

Nos Estados Unidos, onde também se firmou como relevante, as eliminações são feitas entre os próprios participantes, algo bem diferente em comparação com o Brasil.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quem ganhou o BBB 25? Relembre a trajetória da campeã

teaser image
Zoeira

Tadeu Schmidt revela capital no Nordeste que vai receber Casa de Vidro do BBB 26

Se você também tem curiosidade de saber como o Big Brother funciona por aí, fizemos um levantamento especial sobre a diferença das versões do BBB para outros países. Confira!

Big Brother EUA

Apresentador em estúdio diante de telas com o texto 'BIG BROTHER FINALE' sobre fundo azul elétrico, segurando um cartão com o mesmo logotipo.
Legenda: No Big Brother US, participantes ajudam a eliminar os concorrentes ao longo da temporada.
Foto: divulgação/CBS.

Nos Estados Unidos, a principal diferença em relação aos demais está nas eliminações do programa, que são decididas pelos próprios participantes. 

A figura do Líder, famosa aqui no Brasil, é igual a do Head of Household (HoH). Mas a diferença está no papel dele, que nos EUA é responsável por indicar dois emparedados, enquanto o grupo geral vota pela saída de um deles.

Apenas o vencedor é escolhido pelo público, com um prêmio de US$ 750 mil.

Big Brother Austrália

Logotipo do Big Brother com um olho estilizado em tons de azul e rosa neon, contendo um olho real no centro e o texto 'BIG BROTHER' abaixo.
Legenda: Logo dos programas fazem refrência ao "Grande Irmão".
Foto: Divulgação.

Na Austrália, inclusive, o formato é bem semelhante ao dos Estados Unidos, com os participantes sendo quase soberanos perante o público, exceto na final do reality.

Por lá, os personagens mais estratégicos do programa saem na frente, já que o jogo prioriza esse perfil nas provas. O prêmio é de 250 mil dólares australianos. 

Big Brother UK (Reino Unido)

Grupo de pessoas posando em frente a um fundo verde com um grande olho colorido estilizado ao centro, elemento característico do Big Brother.
Legenda: Participantes da edição de 2025 no UK foram anunciados em setembro deste ano.
Foto: divulgação/RTV.

Enquanto isso, a versão do Reino Unido se destaca por seguir um caminho mais leve, apostando nos personagens mais diferentes e excêntricos. Entretanto, de forma distinta das citadas anteriormente, o público vota para eliminar a cada nova semana. 

O sucesso do reality é tão grande que acabou gerando novos programas por lá, como "Teen Big Brother", "Big Brother: Celebrity Hijack" e até o "Ultimate Big Brother". 

Big Brother Espanha, o Gran Hermano Vip

Logotipo do programa GHVip com design de olho estilizado em tons de azul e vermelho, contendo uma estrela no centro.
Legenda: Edição do Gran Hermano Vip também reúne participantes famosos.
Foto: Divulgação.

A versão espanhola buscou trazer até o nome para mais perto, traduzindo a expressão "Big Brother". Por lá, os famosos são escolhidos como participantes e o jogo, claro, fica repleto do embate entre torcidas, por exemplo.

Assim como no Brasil, a votação é responsabilidade do público. Já o prêmio está, atualmente, em cerca de 100 mil euros. 

Big Brother África

Logotipo do Big Brother com um olho estilizado em azul e uma estrela no centro, acompanhado do texto 'BIG BROTHER' em letras grandes abaixo.
Legenda: Big Brother África estreou oficialmente em 2003.
Foto: Divulgação.

Diferentemente das demais versões, o Big Brother África ficou conhecido por misturar participantes de diversos países do continente, que entram no programa para o confinamento e, claro, para disputar o prêmio.

A primeira exibição foi ao ar em 2003, com 12 países africanos, enquanto a adição de mais cinco países foi realizada ao longo das outras temporadas. Em 2023, o programa ganhou a versão "Big Brother Titans".

Big Brother Portugal

Logotipo do Big Brother com um olho estilizado em tons de azul e roxo neon, com linhas circulares e o texto 'BIG BROTHER' ao centro.
Legenda: Big Brother Portugal tem formato semelhante ao da versão brasileira.
Foto: Divulgação.

Em terras portuguesas, o Big Brother não é tão diferente do resto do mundo: participantes anônimos são confinados e disputam o prêmio. Os ex-brothers, inclusive, fazem bastante sucesso e foram até chamados para o "Desafio Final". 

Assuntos Relacionados
Área externa ampla com gramado verde artificial, cercada por estrutura coberta com teto transparente e iluminação suspensa. Ao fundo, há uma fachada colorida e no centro do gramado há dois sofás baixos em tom laranja com almofadas coloridas.
Zoeira

Como é o Big Brother em outros países? Conheça as versões

Formato famoso no Brasil possui detalhes diferenciados ao redor do mundo.

Mylena Gadelha
Há 19 minutos
Saulo disse que pretende adotar medidas judiciais contra Laura Araújo, com o objetivo de responsabilizá-la pelas acusações.
Zoeira

Saulo Pôncio afirma que MP arquivou acusação de estupro

Cantor diz que inquérito foi encerrado de forma definitiva.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Zico celebrou 50 anos de casado com Sandra Carvalho de Sá.
Zoeira

Zico comemora 50 anos de casamento com festa de luxo no Rio

Ídolo do Flamengo renovou votos no tradicional Copacabana Palace.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Antes dos crime, médicos de Nick Reiner estariam tentando ajustar a medicação para estabilizá-lo.
Zoeira

Filho de Rob Reiner foi diagnosticado com esquizofrenia, diz site

Diagnóstico teria sido feito antes do assassinato dos pais.

Redação
19 de Dezembro de 2025
O flagra de Suzane na praia gerou críticas de internautas e comparações com a vida de Andreas, irmão dela
Zoeira

Suzane von Richthofen é fotografada em praia do litoral paulista

Ex-detenta foi vista na Riviera de São Lourenço; imagem gerou debate nas redes sociais.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Três retratos em colagem: um homem de camisa branca, uma mulher de crop top e saia preta, e uma mulher de cabelo ondulado claro. São os ex-bbbs Vyni, Flay e Jake.
Zoeira

Relembre ex-BBBs que mudaram o visual com cirurgias e procedimentos estéticos

Harmonização, lipo e silicone estão entre escolhas estéticas pós-reality.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Paulo Miklos durante participação em programa de TV.
Zoeira

Ex-mulher obtém na Justiça medida protetiva contra Paulo Miklos

Renata Galvão acusa músico de ameaças. Defesa nega.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando um cetro dourado com detalhes ornamentais e pedras brilhantes, vestindo uma roupa cinza com ombros à mostra. Na cabeça, há uma coroa decorada com pedras escuras e detalhes metálicos, remetendo a um visual majestoso e temático. O fundo apresenta cortinas azuis e uma parede branca com molduras douradas, criando um cenário elegante e sofisticado, típico de uma ambientação real ou de fantasia.
Zoeira

Todos os vencedores do BBB: saiba quem ganhou em cada edição

Confira as 25 personalidades campeãs do Big Brother Brasil.

Matheus Facundo
19 de Dezembro de 2025
Pessoa vestindo terno escuro, camisa branca e gravata clara fala diante de um microfone, em um ambiente interno com iluminação suave e elementos decorativos ao fundo.
Zoeira

Quem venceu 'A Fazenda 17'? Dudu Camargo leva prêmio de R$ 2 milhões

Final teve uma das votações mais expressivas da história do reality.

Redação
18 de Dezembro de 2025
foto do estilista Antony Price.
Zoeira

Antony Price, estilista que vestiu David Bowie e Mick Jagger, morre aos 80 anos

Prince havia retornado à moda há um mês, após um hiato de três décadas.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Leonardo DiCaprio surpreendeu ao revelar que não reassiste aos filmes que faz.
Zoeira

DiCaprio diz que nunca reassistiu a 'Titanic' após estreia

Ator explicou hábito e relembrou impacto do filme em sua carreira.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Virginia dançou a música viralizada
Zoeira

Virginia dança para Vini Jr. em Madri e vídeo diverte fãs

Influenciadora mostrou coreografia ao jogador, que reagiu rindo.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Enquete A Fazenda.
Zoeira

Enquete A Fazenda: confira resultado final de quem pode vencer o programa

A grande final do reality acontece na quinta-feira (18).

Redação
18 de Dezembro de 2025
Kristin Cabot e Andy Byron foram flagrados durante um show do Coldplay
Zoeira

Executiva de RH comenta flagra com CEO em show do Coldplay

Kristin Cabot afirmou que episódio foi pontual e ligado ao álcool.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Shawn Mendes foi flagrado indo embora do Brasil, após encontros com Marquezine.
Zoeira

Shawn Mendes é visto em área vip de aeroporto após dias no Brasil

Cantor foi flagrado em Guarulhos após encontros com a atriz Bruna Marquezine.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Show da banda Iron Maiden com iluminação vermelha realizado em 2013.
Zoeira

Venda de ingressos para show de Iron Maiden no Brasil é iniciada; veja valores

Show único ocorre no dia 25 de outubro de 2026.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Três cenas clássicas de Natal: criança com suéter vermelho, casal em frente a guirlanda iluminada e Papais Noéis em festa com luzes coloridas.
Zoeira

Seis melhores filmes de Natal disponíveis no streaming

Temática do fim ano preenche produções lançadas em dezembro nos catálogos.

Mylena Gadelha
18 de Dezembro de 2025
Montagem com apresentadores do BBB diante do público, com microfone na boca e de frente para as câmeras.
Zoeira

Relembre todos os apresentadores que já passaram pelo BBB

Jornalistas famosos conduziram a apresentação do maior reality show brasileiro.

Mylena Gadelha
18 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o diretor Rob Reiner, com barba branca e smoking, e sua esposa Michele Singer Reiner, de blusa brilhante, posam para foto em gala.
Zoeira

Médico-legista conclui laudo com causa da morte de Rob Reiner e esposa

Laudo apontou que tipo de objeto foi usado para matar casal.

Redação
18 de Dezembro de 2025
selfie de isis valverde. ela segura um celular amarelo diante do espelho.
Zoeira

Suspeito de perseguir Isis Valverde é preso no condomínio da atriz, no Rio

Homem confessou perseguição por mais de duas décadas.

Redação
18 de Dezembro de 2025