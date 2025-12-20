'Caldeirão com Mion' tem convidados especiais na temporada de Natal

Vai ao ar, neste sábado (20), a segunda parte do especial de Natal do "Caldeirão com Mion", gravado na cidade de Gramado (RS), na Serra Gaúcha.

A temporada teve sua estreia no sábado passado sábado (13). Deve ir ao ar hoje, às 16h15 (horário de Brasília). As atrizes Monique Alfradique e a Barbara Reis são as convidadas especiais da edição desde fim de semana.

Outra dupla que deve participar do programa é formada pela atriz Micheli Machado e o ator Robson Nunes.

O Padre Marcelo Rossi deve animar a plateia a e o público de casa com suas canções.

Especial de Natal

Ao todo, serão três sábados de especiais, preenchendo a agenda natalina nos dias 13, 20 e 27 de dezembro.

As datas e local foram confirmados em um vídeo de divulgação publicado pelo apresentador do programa, Marcos Mion, nas redes sociais.

"A gente preparou três programas especiais para levar toda a magia da Serra Gaúcha para dentro da sua casa. Surpresas, emoção daquelas que arrepiam, histórias lindas e música… tô louco pra dividir tudo com vocês!", compartilhou Mion.

Veja também Zoeira Quem venceu 'A Fazenda 17'? Dudu Camargo leva prêmio de R$ 2 milhões Zoeira Venda de ingressos para show de Iron Maiden no Brasil é iniciada; veja valores Zoeira Antony Price, estilista que vestiu David Bowie e Mick Jagger, morre aos 80 anos

CONFIRA PRÉVIA DO PROGRAMA