Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Caldeirão com Mion' tem convidados especiais na temporada de Natal

O programa começa às 16h15 pelo horário de Brasília.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Natal do 'Caldeirão com Mion'.
Legenda: Padre Marcelo Rossi deve animar a plateia a e o público de casa com suas canções.
Foto: Globo/Trouva.

Vai ao ar, neste sábado (20), a segunda parte do especial de Natal do "Caldeirão com Mion", gravado na cidade de Gramado (RS), na Serra Gaúcha.

A temporada teve sua estreia no sábado passado sábado (13). Deve ir ao ar hoje, às 16h15 (horário de Brasília). As atrizes Monique Alfradique e a Barbara Reis são as convidadas especiais da edição desde fim de semana.

Outra dupla que deve participar do programa é formada pela atriz Micheli Machado e o ator Robson Nunes.

O Padre Marcelo Rossi deve animar a plateia a e o público de casa com suas canções.

Especial de Natal

Ao todo, serão três sábados de especiais, preenchendo a agenda natalina nos dias 13, 20 e 27 de dezembro.

As datas e local foram confirmados em um vídeo de divulgação publicado pelo apresentador do programa, Marcos Mion, nas redes sociais.

"A gente preparou três programas especiais para levar toda a magia da Serra Gaúcha para dentro da sua casa. Surpresas, emoção daquelas que arrepiam, histórias lindas e música… tô louco pra dividir tudo com vocês!", compartilhou Mion.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quem venceu 'A Fazenda 17'? Dudu Camargo leva prêmio de R$ 2 milhões

teaser image
Zoeira

Venda de ingressos para show de Iron Maiden no Brasil é iniciada; veja valores

teaser image
Zoeira

Antony Price, estilista que vestiu David Bowie e Mick Jagger, morre aos 80 anos

 

 

CONFIRA PRÉVIA DO PROGRAMA

Natal do 'Caldeirão com Mion'.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' tem convidados especiais na temporada de Natal

O programa começa às 16h15 pelo horário de Brasília.

Redação
Há 1 hora
Gilberto e Preta sentados lado a lado em um palco, ele com um violão e ambos com um microfone. Ele, à esquerda, é um homem preto de cabelos brancos e óculos, com roupa rosa de manga longa e calça branca. Ela, à direita, é uma mulher preta com cabelos lisos longos castanhos, de pontas loiras, e roupa longa branca.
Zoeira

'5 meses': Gilberto Gil homenageia filha Preta Gil nas redes sociais

A cantora morreu em julho deste ano devido a um câncer colorretal.

Redação
Há 2 horas
Área externa ampla com gramado verde artificial, cercada por estrutura coberta com teto transparente e iluminação suspensa. Ao fundo, há uma fachada colorida e no centro do gramado há dois sofás baixos em tom laranja com almofadas coloridas.
Zoeira

Como é o Big Brother em outros países? Conheça as versões

Formato famoso no Brasil possui detalhes diferenciados ao redor do mundo.

Mylena Gadelha
20 de Dezembro de 2025
Saulo disse que pretende adotar medidas judiciais contra Laura Araújo, com o objetivo de responsabilizá-la pelas acusações.
Zoeira

Saulo Pôncio afirma que MP arquivou acusação de estupro

Cantor diz que inquérito foi encerrado de forma definitiva.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Zico celebrou 50 anos de casado com Sandra Carvalho de Sá.
Zoeira

Zico comemora 50 anos de casamento com festa de luxo no Rio

Ídolo do Flamengo renovou votos no tradicional Copacabana Palace.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Antes dos crime, médicos de Nick Reiner estariam tentando ajustar a medicação para estabilizá-lo.
Zoeira

Filho de Rob Reiner foi diagnosticado com esquizofrenia, diz site

Diagnóstico teria sido feito antes do assassinato dos pais.

Redação
19 de Dezembro de 2025
O flagra de Suzane na praia gerou críticas de internautas e comparações com a vida de Andreas, irmão dela
Zoeira

Suzane von Richthofen é fotografada em praia do litoral paulista

Ex-detenta foi vista na Riviera de São Lourenço; imagem gerou debate nas redes sociais.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Três retratos em colagem: um homem de camisa branca, uma mulher de crop top e saia preta, e uma mulher de cabelo ondulado claro. São os ex-bbbs Vyni, Flay e Jake.
Zoeira

Relembre ex-BBBs que mudaram o visual com cirurgias e procedimentos estéticos

Harmonização, lipo e silicone estão entre escolhas estéticas pós-reality.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Paulo Miklos durante participação em programa de TV.
Zoeira

Ex-mulher obtém na Justiça medida protetiva contra Paulo Miklos

Renata Galvão acusa músico de ameaças. Defesa nega.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando um cetro dourado com detalhes ornamentais e pedras brilhantes, vestindo uma roupa cinza com ombros à mostra. Na cabeça, há uma coroa decorada com pedras escuras e detalhes metálicos, remetendo a um visual majestoso e temático. O fundo apresenta cortinas azuis e uma parede branca com molduras douradas, criando um cenário elegante e sofisticado, típico de uma ambientação real ou de fantasia.
Zoeira

Todos os vencedores do BBB: saiba quem ganhou em cada edição

Confira as 25 personalidades campeãs do Big Brother Brasil.

Matheus Facundo
19 de Dezembro de 2025
Pessoa vestindo terno escuro, camisa branca e gravata clara fala diante de um microfone, em um ambiente interno com iluminação suave e elementos decorativos ao fundo.
Zoeira

Quem venceu 'A Fazenda 17'? Dudu Camargo leva prêmio de R$ 2 milhões

Final teve uma das votações mais expressivas da história do reality.

Redação
18 de Dezembro de 2025
foto do estilista Antony Price.
Zoeira

Antony Price, estilista que vestiu David Bowie e Mick Jagger, morre aos 80 anos

Prince havia retornado à moda há um mês, após um hiato de três décadas.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Leonardo DiCaprio surpreendeu ao revelar que não reassiste aos filmes que faz.
Zoeira

DiCaprio diz que nunca reassistiu a 'Titanic' após estreia

Ator explicou hábito e relembrou impacto do filme em sua carreira.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Virginia dançou a música viralizada
Zoeira

Virginia dança para Vini Jr. em Madri e vídeo diverte fãs

Influenciadora mostrou coreografia ao jogador, que reagiu rindo.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Enquete A Fazenda.
Zoeira

Enquete A Fazenda: confira resultado final de quem pode vencer o programa

A grande final do reality acontece na quinta-feira (18).

Redação
18 de Dezembro de 2025
Kristin Cabot e Andy Byron foram flagrados durante um show do Coldplay
Zoeira

Executiva de RH comenta flagra com CEO em show do Coldplay

Kristin Cabot afirmou que episódio foi pontual e ligado ao álcool.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Shawn Mendes foi flagrado indo embora do Brasil, após encontros com Marquezine.
Zoeira

Shawn Mendes é visto em área vip de aeroporto após dias no Brasil

Cantor foi flagrado em Guarulhos após encontros com a atriz Bruna Marquezine.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Show da banda Iron Maiden com iluminação vermelha realizado em 2013.
Zoeira

Venda de ingressos para show de Iron Maiden no Brasil é iniciada; veja valores

Show único ocorre no dia 25 de outubro de 2026.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Três cenas clássicas de Natal: criança com suéter vermelho, casal em frente a guirlanda iluminada e Papais Noéis em festa com luzes coloridas.
Zoeira

Seis melhores filmes de Natal disponíveis no streaming

Temática do fim ano preenche produções lançadas em dezembro nos catálogos.

Mylena Gadelha
18 de Dezembro de 2025
Montagem com apresentadores do BBB diante do público, com microfone na boca e de frente para as câmeras.
Zoeira

Relembre todos os apresentadores que já passaram pelo BBB

Jornalistas famosos conduziram a apresentação do maior reality show brasileiro.

Mylena Gadelha
18 de Dezembro de 2025