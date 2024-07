Marcos Mion grava vídeo com Romeo e diz que filhos mais novos não gostam de exposição

De férias com a família, Marcos Mion, de 45 anos, explicou o motivo de não mostrar com frequência os dois filhos mais novos nas redes sociais. Nessa terça-feira (23), ele falou sobre a exposição em um vídeo publicado no Instagram.

"Antecipando perguntas que deverão aparecer: meus outros filhos são adolescentes e não gostam da exposição para milhões de pessoas. Eles têm redes fechadas. Quem me segue aqui há anos, acompanhou eles crescendo e, tenho certeza, hoje respeita a decisão deles apesar da curiosidade e saudade de acompanhá-los", começou o apresentador.

O comandante do Caldeirão brincou com a simpatia do mais velho, que é autista, e já apareceu até no palco do programa do pai: "Diferente do Romeozão, o relações públicas da família, que ama fazer vídeos, fotos e cumprimentar as pessoas".

Mion e Suzana Gullo são pais de Romeo, de 19 anos, Donatella, de 15, e Stefano, 14. Recentemente, a família ainda adotou uma nova cachorrinha, a Pituka.

Durante o pequeno descanso, a família passou por Miami, nos Estados Unidos, e por Trancoso, na Bahia. A publicação desta terça era um compilado dos últimos dias.

"Fim das mini férias… Esse vídeo resume o que foram esses dias. Amor & Amor. Família grudada 24 horas. Fiz algumas reuniões? Fiz. Analisei algumas propostas? Analisei. Aprovei campanhas que gravo ainda essa semana? Sim. Fiz pesquisa de roteiro? Também. Mas estava lá, com eles, o tempo todo", disse Marcos na legenda da publicação.

"Suzana me ensina e cobra muito para que eu consiga desligar nessas ocasiões, mas eu ainda tenho muito pra fazer e conquistar. De qualquer forma sou muito grato a ela por insistir! Porque no final sempre dou razão a ela. E um dia eu vou conseguir, Nena! Prometo! São esses os momentos que ficam. Não só no meu coração, mas na memória dos meus filhos", finalizou ele.