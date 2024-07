Salário anual do príncipe William é divulgado por relatório real; veja valores

O príncipe William recebeu a quantia de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 141 milhões) de salário, em 2023, primeiro ano completo dele como titular do Ducado da Cornualha, título e propriedade que herdou após o pai, Rei Charles, ascender ao trono.

O valor recebido pelo monarca foi revelado no relatório anual integrado do Ducado, publicado nesta quarta-feira (24).

Segundo informações da revista Quem, o Ducado da Cornualha foi estabelecido em 1337 pelo Rei Edward III para fornecer fundos ao herdeiro do trono. Esse fundo cobre as "atividades oficiais, beneficentes e privadas" do Príncipe William, Kate Middleton, de 42 anos, e seus filhos.

Veja também Zoeira Vinicius Walister, maquiador de famosas, é encontrado morto em São Paulo Zoeira Música da Pabllo, 'São amores', vira hit mundial e recebe críticas do compositor

Mais de 135 mil acres de terra

O Ducado de Cornualha é composto por "fazendas de gado, propriedades residenciais e comerciais, bem como florestas, rios, pedreiras e litoral", abrangendo mais de 135 mil acres de terra. A propriedade é avaliada em mais de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 4,7 bilhões).

Como membro atuante da família real, o Príncipe de Gales não recebe uma renda tradicional. Suas despesas anuais são financiadas pelo Ducado da Cornualha.