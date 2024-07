Vinicius Walister, maquiador de famosas, é encontrado morto em São Paulo

O maquiador Vinicius Walister, conhecido por trabalhos com diversas famosas e influenciadoras, foi encontrado morto em São Paulo na última segunda-feira (22). Segundo informações da revista Quem, a confirmação do caso veio por meio de lamento da primeira-dama de Mato Grosso, Virgínia Mendes, amiga e cliente dele.

“É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do Vinicius Walister Guaragni. Lamento essa perda irreparável e me solidarizo com a família e amigos neste momento”, disse ela, apontando como privilégio a amizade entre os dois.

Vinicius trabalhou com nomes como Juliette, Vanessa Lopes, Thais Braz, Ticiane Pinheiro e Emilly Araujo. Recentemente, inclusive, usou as redes para divulgar produção feita na atriz Alinne Moraes.

Ainda conforme a revista Quem, a causa da morte não foi revelada. Amigos próximos sabiam que o maquiador enfrentava uma depressão. Quem fez o relato foi Adriana Reis Gabriel, proprietária do salão de beleza Belviso Face e Hair, em entrevista ao portal Midia News.

“Mês passado tive uma conversa longa com ele. Ele falou que estava na melhor fase da vida profissional, mas um pouco triste. Depressão é uma doença terrível que pode pegar qualquer pessoa. Ele estava sendo ajudado psicologicamente, mas infelizmente ele se foi. Ele vai deixar saudade para tanta gente”, relatou ela com pesar.