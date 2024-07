Mendigo relata rotina em cela após prisão por pensão alimentícia: 'Ratos e sangue na parede'

O humorista Carlinhos Mendigo falou sobre o mês que passou no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, em São Paulo, ao ser preso por não pagar pensão. Ela disse que sua cela tinha sangue na parede, em uma situação que ele definiu como "humilhante".

"Eu saí melhor do que entrei. Me senti igual [aos presos]. Mas o processo para chegar lá é bem humilhante", relatou Mendigo em entrevista ao Tiraracaticast.

"O que me confortava era chegar um a um para conversar. Tinha pessoas com dívida de R$ 200 de pensão. Dava vontade de pagar para todo mundo. É a lei, ok, mas é muito humilhante", contou Carlos para os entrevistadores Marcos Chiesa e Márvio Lúcio.

Ele estava junto a outras 11 pessoas na cela. Mendigo contou sobre as condições insalubres do local: "Tinha sangue de carrapato, percevejo e ratos passando. Não estou falando mal, o próprio lugar fala por si".

Veja também Zoeira Céline Dion cantará na abertura das Olimpíadas em Paris; veja cachê Zoeira Márcia Fu critica uniforme brasileiro para as Olimpíadas de Paris: 'Horrível' Zoeira Ex-panicat Ana Paula Leme critica quem julgou prisão: 'Não é exemplo de nada'

Dívida milionária de pensão

Carloa Alberto da Silva, o Mendigo, foi preso em 18 de junho desse ano por valores atrasados de pensão que atualmente somam R$ 247,9 mil, que deveriam ter sido pagos ao filho de 13 anos. Ele ficou foragido cerca de dois anos, após ter a prisão temporária decretada pela dívida.

Mendigo ficou conhecido após trabalhar nos programas da Jovem Pan e no "Pânico na TV", onde fez o personagem Mendigo. Antes de ingressar na carreira artística, atuava como office boy na mesma emissora de rádio.

Além de Mendigo, Carlinhos fazia os personagens Silvio Santos Reptiliano, Merchan Neves e Presidente Molusco. Após o "Pânico", atuou em um programa de Tom Cavalcanti e esteve na primeira temporada de "A Fazenda".