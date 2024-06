Carlinhos Mendigo, preso por não pagar pensão, usava quatro apartamentos para despistar a Polícia

Preso por não pagar pensão alimentícia ao filho, o humorista Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Mendigo, transitava por quatro apartamentos em São Paulo para despistar a Polícia Civil, segundo informações do g1.

Segundo investigadores da 2ª Delegacia da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), Carlinhos Mendigo era procurado desde 13 de novembro de 2023, quando um novo mandado de prisão civil por pensão alimentícia foi expedido.

No fim de maio, os policiais civis receberam denúncias sobre o paradeiro do artista, dando início à investigação. O humorista costumava sair à noite e mudar de imóvel com frequência para fugir das autoridades.

No dia da prisão, os oficiais montaram uma campana na avenida Nove de Julho, na região dos Jardins, pois o humorista tinha o hábito de transitar pela área. Por volta das 12h30, os investigadores visualizaram Carlinhos Mendigo dirigindo um carro preto e o abordaram.

Após ser preso, ele foi levado para a Divisão de Capturas, no Centro de São Paulo. Durante a tarde, ele realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, foi encaminhado à carceragem do 18º Distrito Policial (DP).

Veja também Zoeira Primeiro Bozo do Brasil, Wanderley Tribeck morre aos 73 anos Mundo Burro que serviu de inspiração para personagem de 'Shrek' passa por problemas e precisa de doações

Audiência de custódia

O humorista passará por audiência de custódia nesta quarta-feira (19). Caso não pague a dívida da pensão, que totaliza R$ 246,9 mil, permanecerá preso por 30 dias.

A pensão é direito de Arthur, de 13 anos, fruto do relacionamento com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck.

Quem é Carlinhos Mendigo

Carlos ficou conhecido após trabalhar nos programas da Jovem Pan e no "Pânico na TV", onde fez o personagem Mendigo. Antes de ingressar na carreira artística, atuava como office boy na mesma emissora de rádio.

Além de Mendigo, Carlinhos fazia os personagens Silvio Santos Reptiliano, Merchan Neves e Presidente Molusco. Após o "Pânico", atuou em um programa de Tom Cavalcanti e esteve na primeira temporada de "A Fazenda".