Humorista Carlinhos Mendigo é preso por dívida de R$ 246 mil de pensão

Procurado desde fevereiro de 2022, o humorista Carlinhos Mendigo foi preso pela Polícia Civil de São Paulo, nesta terça-feira (18). Carlos Alberto da Silva deve R$ 246,9 mil de pensão alimentícia ao filho Arthur.

As informações são do g1. O artista foi levado à 2ª delegacia da Divisão de Capturas do Dope. A audiência de custódia dele poderá ocorrer nesta quarta-feira (19).

A pensão é direito de Arthur, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck.

Carlinhos, que ficou famoso ao interpretar o personagem Mendigo, foi preso no bairro Jardim Paulista, conforme o programa Balanço Geral, da Record TV.

Em 2020, o artista perdeu o apartamento na cobertura onde morava por falta de pagamento do financiamento.

Quem é Carlinhos Mendigo

Carlos ficou conhecido após trabalhar nos programas da Jovem Pan e no Pânico na TV, onde fez o personagem Mendigo. Antes de ingressar na carreira artística, atuava como office boy na Jovem Pan.

Além do Mendigo, Carlinhos também fazia os personagens Silvio Santos Reptiliano, Merchan Neves e Presidente Molusco. Após o Pânico, atuou em um programa de Tom Cavalcanti e esteve na primeira temporada de A Fazenda.