4º suspeito de matar integrantes do PCC presos por planejar sequestro de Moro é investigado em SP

Um quarto detento é investigado pela Polícia Civil de São Paulo, suspeito de envolvimento na morte de dois internos da Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira, em Presidente Venceslau, nessa segunda-feira (17). As vítimas estavam presas desde março do ano passado, em razão de um plano que tinham de sequestrar e matar o senador Sérgio Moro (União-PR) e outras autoridades.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo confirmou a suspeita de participação de um quarto detento e afirmou que os outros três que assumiram a autoria dos homicídios, ainda na segunda-feira, já foram isolados e responderão pelos crimes.

"Foi registrado boletim de ocorrência no Plantão Policial de Presidente Venceslau e instaurado procedimento apuratório para esclarecer as circunstâncias das mortes. A Polícia Científica está periciando o local da ocorrência", comunicou a pasta.

Veja também Segurança De acusado por morte de coroinha a feminicidas no banco dos réus: TJCE realiza 216 júris nesta semana Segurança Empresário que matou bombeira civil em colisão de trânsito vai a júri popular por homicídio

Lembre o caso

Janeferson Aparecido Mariano Gomes, o Nefo, e Reginaldo Oliveira de Sousa, o Rê, presos no ano passado por envolvimento em um plano para sequestrar e matar o senador Sérgio Moro, estavam na Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira, em Presidente Venceslau, nessa segunda, quando foram abordados por outros detentos.

O colunista Josmar Jozino, do UOL, publicou que as mortes dos internos aconteceram a mando da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Isso porque, ainda de acordo com o jornalista, Nefo e Rê, ambos de 48 anos, teriam "falado demais".

O G1 publicou também que os homicídios foram registrados após o almoço. Nefo foi morto no banheiro da prisão, a facadas. Já Rê foi executado no pátio, da mesma forma.

Três suspeitos dos crimes se entregaram e um quarto detento ainda é investigado pela Polícia.