Supermercado de Portugal passa a receber pagamento com 'Pix do Brasil' e viraliza

Uma imagem mostrando que o Pix já é aceito em Portugal viralizou nas redes sociais nessa sexta-feira (9). De acordo com o G1, a rede de supermercados Continente disponibiliza o serviço em seis de suas lojas no norte do país.

A empresa informa: “Aqui, você já pode pagar com o seu PIX do Brasil.” A opção está disponível desde janeiro deste ano para brasileiros que vivem em Portugal, desde que os estabelecimentos optem por aderir ao sistema de pagamento instantâneo.

O episódio, no entanto, acirrou a rivalidade entre Brasil e Portugal nas redes sociais. Entre os comentários, alguns internautas brincaram que se tratava de uma “recolonização”, enquanto outros afirmaram que os brasileiros estavam “civilizando a galera para o mundo digital”.

Portugal já usava pagamento instantâneo

Antes do lançamento do Pix no Brasil, em 2020, Portugal já contava com o MB WAY, uma plataforma de pagamentos digitais criada em 2014.

Foto: Reprodução

Abaixo, veja as principais diferenças entre os dois sistemas de pagamento:

Pix – Brasil

O Pix é um sistema público, desenvolvido e operado pelo Banco Central do Brasil. Ele permite transferências instantâneas entre contas bancárias, disponíveis 24 horas por dia, sem a necessidade de um aplicativo específico.

As transações são realizadas por meio de chaves (como CPF, e-mail, número de telefone ou um código aleatório) ligadas diretamente à conta do usuário. O objetivo do Pix é substituir operações como TED, DOC, boletos e até parte dos pagamentos feitos com cartão.

MB WAY – Portugal

O MB WAY é uma solução privada criada pela SIBS, a empresa responsável pelos caixas eletrônicos (Multibanco) em Portugal. O serviço funciona por meio de um aplicativo e está vinculado tanto ao número de telefone quanto ao cartão bancário do usuário.

Além de transferências, o MB WAY oferece funcionalidades como pagamentos online, geração de cartões virtuais, saques em caixas eletrônicos e divisão de despesas entre usuários.

