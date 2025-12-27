Indústrias lideram pedidos de recuperação judicial no Ceará; veja lista

A maior parte das empresas em recuperação judicial (RJ) no Ceará pertence ao setor industrial. Em setembro deste ano, o Estado contabilizou 68 empresas nessa situação, das quais 26 são indústrias de diferentes segmentos, o que corresponde a 38,2% do total, segundo dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) compilados pelo Monitor RGF.

Na sequência, aparecem companhias de serviços, com 17 em RJ, e, em terceiro, as do comércio, com 13 (veja a lista abaixo). Entre os segmentos com maior número de casos está o transporte rodoviário de cargas, que reúne quatro empresas em recuperação judicial (veja a lista abaixo).

A RGF & Associados, grupo responsável pelo monitor de recuperação judicial, exclui da análise empresas com o Cadastros Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) inativos, bem como microempresas, organizações não-governamentais (ONGs) e entidades governamentais e filiais das companhias.

Quais empresas estão em recuperação judicial no Ceará?

O Monitor RGF não traz os nomes das companhias que estejam em processo de RJ, mas separa por Cnae o total de empresas que solicitaram recuperação judicial e quantos CNPJs estão ativos dentro do mesmo segmento.

Neste cenário, o Estado tem nota 1,32 no índice IRF-RGF, que indica a quantidade de empresas a cada 1 mil em recuperação judicial. Isso coloca o Ceará na 21ª posição do País.

No que diz respeito à quantidade, o território cearense tinha, até o fim de setembro deste ano, 68 empresas em RJ, representando uma fatia de somente 0,1% do total de companhias do Estado, que eram 51,6 mil.

O que significa uma empresa entrar em recuperação judicial?

Abimael Carvalho, advogado empresarial, faz uma analogia para exemplicar como o que representa o fato de uma empresa entrar em recuperação judicial.

"A RJ é, essencialmente, uma 'UTI Empresarial'. É um instrumento jurídico destinado a salvar empresas em crise financeira momentânea (crise de liquidez), mas que ainda são economicamente viáveis. O objetivo não é proteger o empresário, mas preservar a atividade econômica, os empregos e a geração de impostos, conforme o princípio da preservação da empresa", sinaliza o advogado.

Imagine um cidadão que se endividou além da conta, mas tem emprego e salário. Se os credores penhorarem todo o salário dele de uma vez, ele não come e não paga ninguém. A RJ funciona similar à Lei do Superendividamento para pessoas físicas: suspendem-se as cobranças temporariamente para que o devedor apresente um plano de pagamento compatível com sua capacidade de geração de caixa, garantindo sua sobrevivência enquanto paga o que deve". Abimael Carvalho Advogado Empresarial

O advogado Pedro Pinheiro Brito, especialista em gestão empresarial, explica que os donos das dívidas de uma determinada empresa não podem requerer formalmente a recuperação judicial da companhia.

"O credor pode solicitar a falência, que se trata de outro contexto. Existem algumas etapas da RJ que podem ser vistas no dia a dia, como a empresa ajuizando um pedido, comprovando a viabilidade dos fatos e apresentando um plano de recuperação. Durante todo o processo, há a existência de um administrador judicial supervisionando as operações. Este atua sem vínculo com a administração pública, mas é um particular (pessoa jurídica ou física) que visa auxiliar a Justiça", argumenta.

Por que empresas solicitam recuperação judicial?

Segundo Pedro Pinheiro Brito, a RJ é utilizada "para evitar um estágio irreversível de prejuízos". O advogado Abimael Cardoso corrobora a questão elencando fatores internos e externos para uma empresa recorrer à solicitação.

"Em resumo, a recuperação judicial é uma tentativa de se reorganizar quando não se consegue honrar obrigações, então, se vê como uma saída a intervenção judicial", define Pedro Pinheiro Brito.

"Alta taxa de juros, retração de consumo, instabilidade econômica, falhas graves de gestão e governança corporativa. A falta de transparência contábil e a 'confusão patrimonial' (misturar o bolso do dono com o caixa da empresa) são causas determinantes", enumera Abimael Cardoso.

Quais os impactos na economia com empresas em recuperação judicial?

Os dois advogados veem efeitos mistos nos indicadores econômicos com os pedidos de RJ. Pedro Pinheiro Brito salienta que a preservação dos empregos e a manutenção de certas garantias aos fornecedores são instrumentos positivos.

"Os impactos podem ser diversos, sendo inclusive indicadores de cenários econômicos. Se há aumento do número de pedidos de RJ em diferentes setores, há, portanto, um cenário sistêmico desafiador se apresentando ao mercado de modo geral. A RJ preserva empregos, mantendo cadeias produtivas e evitando o colapso de fornecedores. Contribui para manter uma estabilidade econômica", considera o especialista.

Legenda: Economia e alavancagem financeira podem ser afetadas pelos múltiplos pedidos de recuperação judicial. Foto: Shutterstock.

Abimael Cardoso, no entanto, enxerga a questão por um prisma mais delicado, especialmente quando usada de forma oportunista ou fraudulenta. O advogado alerta que a RJ pode encarecer o custo do crédito no Brasil caso não seja utilizada com responsabilidade.

"Os bancos aumentam os juros (spread) para todas as empresas para compensar o risco da inadimplência daquelas que entram em recuperação. Além disso, o 'efeito dominó' pode levar fornecedores pequenos à falência ao não receberem seus créditos", avalia.

Que motivos explicam a recuperação judicial das empresas de transporte rodoviário de cargas?

Conforme os dados atualizados da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae), são especificamente quatro empresas no Ceará de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Para Roberta Gonzaga, consultora da RGF e especialista em reestruturação, a cadeia produtiva do transporte rodoviário de cargas é "estruturalmente pressionada, com margens historicamente baixo, alta exposição a riscos operacionais e forte sensibilidade a custos", em cenário que não é exclusividade no Ceará.