Réveillon 2026: 3 superstições para atrair sorte, amor e dinheiro

Rituais simples prometem renovar energias e elevar a autoestima.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:21)
País
Mulher desfrutando de um banho de pétalas de flores rosas e roxas em uma banheira, segurando uma xícara de chá ou café.
Legenda: O banho com hibisco, açúcar, canela e alecrim é ideal para quem quer atrair um novo amor ou melhorar o relacionamento que já tem.
Foto: Freepik.

Com a chegada do Ano-Novo, muita gente busca rituais e superstições para começar o próximo ciclo com mais sorte, amor e prosperidade. Segundo o tarólogo e cartomante Lincoln Walraven, pequenas práticas feitas com intenção e fé ajudam a limpar energias negativas e fortalecer o amor-próprio antes da virada.

Para quem sente que o ano foi pesado emocional ou energeticamente, Lincoln recomenda começar com um ritual simples de limpeza. “Se você sentir que este ano foi muito pesado, faça um escalda-pés com água morna, sal grosso e alecrim”, orienta. A prática ajuda a descarregar tensões e preparar o corpo e a mente para o novo ciclo.

Banho para atrair amor, brilho e prosperidade

Entre as superstições mais indicadas para elevar a autoestima e atrair boas energias está um banho especial, que pode ser feito nas vésperas ou no próprio dia 31 de dezembro.

O preparo leva ingredientes acessíveis: hibisco, açúcar, canela e alecrim.

Lincoln explica que basta ferver a água e, ao levantar fervura, adicionar um punhado de hibisco, três colheres de açúcar, um pau de canela e um punhado de alecrim, mexendo por alguns minutos enquanto mentaliza desejos positivos.

“Esse banho trará muito brilho e forte atração de tudo que você deseja de bom”, afirma. Após esfriar a mistura, o banho deve ser derramado do pescoço para baixo, depois da higiene pessoal. “É excelente para quem quer atrair um novo amor ou melhorar o relacionamento que já tem”, completa.

Louro e canela contra inveja

Outra superstição tradicional envolve folhas de louro. A orientação é escolher três folhas, escrever em cada uma um desejo para o ano seguinte, como saúde, amor ou prosperidade, e depois queimá-las, mentalizando as conquistas.

O pau de canela também pode ser usado como incenso para potencializar as intenções.

Dente de alho contra energias negativas

Já para quem busca proteção contra inveja e olho gordo, Lincoln sugere um ritual direto. A dica é colocar um dente de alho no bolso esquerdo durante a virada. Após a meia-noite, o alho deve ser pisado enquanto a pessoa afirma que está esmagando toda inveja e energia negativa, finalizando com uma prece.

Com fé, intenção positiva e rituais simples, o tarólogo acredita que é possível iniciar 2026 com mais equilíbrio, amor-próprio e caminhos abertos para novas conquistas.

