Idosa é agredida por PM com coronhada de fuzil, no Rio; veja vídeo
Mulher chegou a cair no chão devido ao impacto da agressão.
Uma idosa, de 65 anos, foi agredida com uma coronhada de fuzil, na região do tórax, por um policial militar, nessa quarta-feira (17), no município de Nilópolis, no Rio de Janeiro.
Testemunhas registraram o momento. Nas imagens, é possível observar quando a mulher, identificada como Gláucia da Silva, se aproxima de um casal que parece conversar com o oficial. Em seguida, ele desfere o golpe contra a vítima, que cai no chão com o impacto.
VEJA CENA
A neta da idosa detalhou, ao portal g1, que a família foi até o bar de um primo para assistir à partida entre Flamengo e PSG, pela final da Copa Intercontinental. Ao retornar para casa, ela percebeu que havia perdido a chave e solicitou que o sobrinho voltasse ao estabelecimento para procurar o objeto. Então, no local, houve a agressão.
"Ela não ofereceu resistência e não representava qualquer ameaça ao policial. A agressão foi gratuita e desnecessária, e minha avó sofreu lesões físicas e emocionais", contou a familiar, que revelou que a vítima está abalada psicologicamente.
"Minha vó é uma idosa indefesa. Quero que o policial seja punido de acordo com a lei e que minha avó seja tratada com respeito e dignidade", destacou.
Após o episódio, a mulher precisou de atendimento médico.
PM é afastado
A Polícia Militar detalhou ao g1 que o agente de segurança do 20º BPM foi afastado das atividades operacionais, e a corporação abriu um procedimento para apurar o caso.
Em nota, a instituição não detalhou o que teria motivado ação, mas ressaltou que "não compactua com desvios de conduta ou excessos e atua com responsabilidade e transparência na apuração de ocorrências".