Caminhão de 17 toneladas usa área de escape evitando tragédia em MG

Na última sexta-feira (19), um motorista utilizou a área de escape do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, para poder parar o caminhão que apresentou falha no freio. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o caminhão, de 17 toneladas, carregado com entulho, terra e pedras, acessando o sistema para conseguir parar o veículo. A área de escape fica próxima ao bairro Buritis, entre a BR-040 e o trevo do Betânia. A estrutura foi inaugurada em agosto de 2022 e, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o recurso emergencial já evitou 18 potenciais acidentes.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.