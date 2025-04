Brasileiros apelidam Portugal de 'Guiana brasileira' e irritam portugueses; entenda meme

A criatividade brasileira para criação de memes voltou a irritar os portugueses, em mais um episódio da rivalidade entre Brasil e Portugal — que, vez por outra, ressurge nas redes sociais. Desta vez, brasileiros apelidaram Portugal de "Guiana Brasileira", um novo 'território' do Brasil na Europa.

A brincadeira começou no futebol. Em novembro, o time espanhol Barcelona apresentou a jogadora portuguesa Kika Nazareth como reforço da equipe feminina. No entanto, na publicação feita, eles acabaram usando a expressão "fala, galera" — ou seja, uma expressão do português brasileiro.

Portugueses criticaram a publicação e uma conta, chamada Resistência Lusitana, chegou a pedir esclarecimentos ao Barcelona.

Brasileiros acabaram aproveitando a irritação dos portugueses para ironizar a relação entre os dois países e destacar a influência cultural que o Brasil possui em Portugal.

Um dos exemplos é a preocupação de pais com os filhos portugueses que começaram a falar com 'sotaque brasileiro' devido ao consumo de influencers brasileiros, como Lucas Neto.

Portugal 'colonizado' pelo Brasil?

É importante lembrar que a América do Sul teve, ao longo da história, diversos países chamados de Guiana. O complemento acontecia conforme o país colonizador daquele território. Por exemplo, o Suriname era chamado de Guiana Holandesa, enquanto a Guiana já foi Guiana Britânica.

Os dois países conquistaram a independência em relação aos antigos colonizadores. Vizinho ao Brasil, está localizada a Guiana Francesa, até hoje território do país europeu.

A Guiana Brasileira, no entanto, é apenas um novo apelido dado a Portugal. Mas, como em todo meme, os brasileiros têm se dedicado a ampliar a brincadeira.

A capital portuguesa, por exemplo, foi 'rebatizada' para Vitória da Conquista. Alguns usuários dividiram o território da 'Guiana brasileira' em estados: Tupinambá do Norte, Mato Fino, Portugal Velho, Novo Ceará e Tupinambá do Sul.

Tem ainda quem chame o país europeu de "Pernambuco em pé", pela semelhança do formato de Portugal e do estado brasileiro.

O novo 'território' ganhou até página na Wikipédia — o artigo, no entanto, foi derrubado horas depois.

Os brasileiros aproveitaram o novo meme para retomar antigas piadas com o antigo país colonizador, como dizer que em Portugal é falado o "português arcaico" ou resgatar os meses sobre o país europeu ter 'roubado' o ouro brasileiro.

Irritação entre tiktokers

Apesar do meme da Guiana brasileira ter surgido há alguns meses, ele tem ganhado repercussão entre tiktokers portugueses nos últimos dias. Alguns levam na brincadeira, contudo muitos demonstram irritação com os brasileiros — que respondem, claro, com mais memes.

A tiktoker portuguesa Bruna Filipa, por exemplo, entrou na brincadeira da 'Guiana brasileira', mas criticou o fato de chamarem o português falado em Portugal de arcaico. "Eu fico com vergonha alheia", disse. "É muita falta de respeito".

Um português que se identifica apenas como Bruno recebeu centenas de visualização em um vídeo criticando o Brasil, dizendo que o país quer integrar a União Europeia e ter o euro como moeda.

"Fiquem com o Brasil de um lado do Atlântico que nós ficamos com Portugal do outro lado. Não se tentem convencer que um dia Portugal será brasileiro", disse.

Uma influenciadora chamada Nokas, também portuguesa, comentou da criatividade brasileira. ""Primeiro, foi o meme do ouro. Depois, surgiu que falamos um português arcaico, um português pré-histórico. E, agora, somos uma guiana?", falou em vídeo. "Nós não somos uma guiana!"