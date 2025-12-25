Policiais do Amapá auxiliam em parto na madrugada de Natal
Ação rápida garantiu segurança à mãe e ao bebê até a chegada do socorro.
Na madrugada do Natal, policiais militares do Amapá prestaram apoio em um parto realizado dentro de um apartamento no conjunto habitacional Macapaba 1, na Zona Norte de Macapá. A ocorrência mobilizou uma equipe do 2º Batalhão e repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (25).
A guarnição foi acionada após um morador abordar a viatura durante patrulhamento, informando que a filha estava em trabalho de parto avançado dentro de casa. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a jovem já na fase final do parto.
Assista ao vídeo compartilhado pela PM do Amapá
Veja também
Os policiais iniciaram os procedimentos de primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Após o nascimento, mãe e filho foram encaminhados à Maternidade Mãe Luzia, onde receberam acompanhamento médico especializado.