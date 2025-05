Crânio é encontrado com carta assinada em rodovia de São Paulo: 'Não mostre para ninguém'

Um crânio foi encontrado junto a uma carta assinada na rodovia dos Imigrantes, na altura do município de Cubatão, em São Paulo. De acordo com o g1, a Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita e encontro de cadáver.

Além de uma carta assinada como "Sr Caveira", a caixa óssea foi achada ao lado de um prato e velas. "Não mostre para ninguém. Seja seu segredo. Deixa que eu te protejo", diz trecho da carta escrita em papel de caderno, datada em 10 de abril de 2025. (Veja a íntegra abaixo)

Conforme informado no boletim de ocorrência, um soldado da Polícia Militar (PM) encontrou o crânio abandonado em um ponto de estacionamento, na altura do km 58 da rodovia. O caso foi registrado na última na sexta-feira (2).

Veja também País Homem é flagrado furtando vítima de atropelamento enquanto ela agonizava antes de morrer País Imagens revelam casal abandonando carro de professora morta próximo ao local do crime em SP

O policial viu os objetos, a aproximadamente 100 metros de distância, enquanto fazia uma operação do policiamento rodoviário, e se aproximou para verificar os itens. Ele se deparou com o crânio no chão, ao lado de um prato branco e duas velas, uma preta e outra vermelha, com o nome escrito ‘Exu Caveira’. Havia ainda uma carta que com escrituras religiosas, assinada por ‘Sr Caveira’.

O soldado comunicou o caso à Polícia Civil. Equipes da perícia foram acionadas para o local e representantes do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a retirada do crânio.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver na Delegacia de Cubatão.

Leia íntegra da carta encontrada junto ao crânio