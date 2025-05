Imagens revelam casal abandonando carro de professora morta próximo ao local do crime em SP

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que um casal abandona o carro da professora de matemática Fernanda Bonin, em 27 de abril, o mesmo dia em que ela desapareceu, que acabou sendo encontrada morta no dia seguinte com sinais de estrangulamento.

É possível ver nas imagens que a dupla sai do carro, fica alguns segundos parada, olha para os lados, e se distanciam do veículo. Em outro momento, outra câmera mostra o casal passando por uma viela estreita até sair do campo de visão do equipamento.

A Polícia Civil aguarda outras imagens internas da estação Autódromo, da Linha 9-Esmeralda, do metrô de São Paulo, pois segundo a investigação, a dupla passou pelo local, e seguiram para o outro lado do bairro sem pegar o transporte metroviário. As imagens serão usadas para reconhecimento facial.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que as "imagens de câmeras de segurança também estão sendo examinadas e as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do crime", e confirmou que foram achadas impressões digitais parciais no veículo, além de fios de cabelos e outros vestígios.

Legenda: Veículo modelo Tucson, que pertencia a professora Fernanda Bonin. Polícia usou luminol para encontrar vestígios de sangue. Foto: Reprodução / TV Globo

O carro de Fernanda, um modelo Tucson, percorreu cerca de 25 quilômetros, até o local onde o corpo foi encontrado, na manhã seguinte, e foi deixado a menos de um quilômetro do local, na rua Ricardo Moretti, na Cidade Dutra, região de Interlagos. Foram achados uma faca e um celular no interior do veículo.

Foi um morador que acionou a polícia, pois estranhou o veículo estacionado há vários dias no mesmo local, com os vidros fechados e as portas trancadas. O automóvel então passou por perícia no local, e depois foi guinchado a um pátio polícia.

Entenda o caso

Fernanda Bonin desapareceu na noite do domingo, dia 27 de abril, após sair do apartamento em que morava. O corpo foi encontrado na manhã seguinte, no terreno ao lado da Avenida João Paulo da Silva, no bairro Vila da Paz, próximo ao autódromo de Interlagos.

A professora saiu de casa para socorrer a ex-esposa, com quem estava em processo de reconciliação, pois ela tinha sofrido uma pane mecânica no carro em outro ponto da cidade de São Paulo. Os dois filhos do casal estavam no carro avariado.

Imagens do circuito interno do prédio mostram quando ela desceu sozinha pelo elevador, com o celular em uma das mãos, e saiu da garagem para a rua.

Ela foi achada com a roupa que usava ao sair de casa e tinha um cadarço enrolado no pescoço, com a suspeita de asfixia mecânica (estrangulamento). O laudo da necropsia não foi divulgado.

A polícia começou a investigação como latrocínio roubo seguido de morte, pois o veículo, o celular e pertences da professora tinham sido levados junto com o carro, mas depois passou a admitir a hipótese de homicídio doloso.