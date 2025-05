Passageiro que morreu prensado em Linha Lilás no metrô de SP ignorou alarmes, diz concessionária

O passageiro que morreu prensado nesta terça-feira (6) na Linha 5-Lilás do metrô da estação Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, ignorou os alarmes visuais e sonoros, informou a ViaMobilidade, concessionária que administra a linha.

O homem de 35 anos ficou preso por volta das 8h entre a porta do trem e da plataforma, que estava lotada. A morte foi confirmada pela própria ViaMobilidade. Segundo o boletim de ocorrência, ele faria aniversário daqui a cinco dias. As informações são do portal g1.

A empresa informou em nota que, "mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, [o passageiro] ele tentou entrar no trem e acabou ficando preso entre as portas".

Testemunhas disseram à publicação que a vítima ficou presa e foi arrastada pelo trem. No momento do acidente, muitos passageiros choraram e gritaram pedindo para o trem parar.

"A primeira porta do desembarque fechou e a porta do trem [fechou] junto com o rapaz. O trem passou por cima dele. Todo mundo ficou desesperado, começou a chorar. Ele ficou preso entre as portas", relatou Bruno Moreira Costa, passageiro que presenciou o acidente.

Alarmes de segurança

Por segurança, um aviso sonoro é emitido aos passageiros antes do fechamento das portas. O trem e a plataforma têm sensores que detectam se as portas foram fechadas corretamente. Caso elas não fechem por completo, o sensor acusa e as portas se abrem de novo, semelhante a uma porta de elevador.

No entanto, testemunhas afirmaram que esse procedimento de segurança não aconteceu nesse caso, e o trem seguiu viagem, arrastando a vítima.

Ainda de acordo com a publicação, os seguranças já encontraram o homem na linha do trem de bruços. A vítima tinha um ferimento na região da cabeça e já não apresentava sinais vitais.

Leia nota da concessionária na íntegra

"É com profundo pesar que a ViaMobilidade confirma a morte de um passageiro após um acidente ocorrido por volta das 8h de hoje na Estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás. Mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, ele tentou entrar no vagão e acabou ficando preso no vão entre as portas do trem e da plataforma. Neste momento, a concessionária busca confirmar a identidade da vítima para prestar suporte à família e já registrou Boletim de Ocorrência".