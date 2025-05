Onça-pintada que teria matado caseiro expeliu fragmentos 'possivelmente humanos', diz perícia

A onça-pintada suspeita de atacar e matar o caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, no Pantanal de Aquidauana (MS), expeliu fragmentos ósseos e cabelo "possivelmente humanos" após ser capturada. Análises devem indicar se os materiais são de origem humana e se possuem relação com a vítima.

As amostras foram encontrados nas fezes do animal, que é um macho, em duas ocasiões: no transporte, logo após ser capturado, e no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande. As informações são do portal Uol e foram publicadas nesta terça-feira (6).

O delegado Luis Fernando Domingos Mesquita, titular da Polícia Civil responsável pelo caso, detalhou que ainda não é possível afirmar que os fragmentos são de origem humana. A comprovação só poderá ser feita com a conclusão dos laudos. "Mas podemos afirmar, com certa convicção, que, de fato, o que ocorreu foi um ataque de animal silvestre de grande porte", detalhou.

Os investigadores solicitaram à Polícia Científica diversas análises, entre elas a do DNA dos restos mortais de Jorge, a do sangue coagulado encontrado na região do possível ataque e a do material encontrado nas fezes da onça.

Os agentes de segurança também tentam confirmar se foi o caseiro foi morto pelo possível ataque do animal.

Relembre morte do caseiro

Legenda: Jorge Avalo trabalhava como caseiro no pesqueiro onde foi atacado Foto: Divulgação/PMA e Reprodução/Redes Sociais

O corpo de Jorge foi encontrado em uma toca de uma onça, em 22 de abril, na região de mata de Touro Morto, em Mato Grosso do Sul. De acordo com informações policiais, o homem foi morto no dia anterior.

O idoso trabalhava como caseiro em uma propriedade rural da região e estava desaparecido desde o último final de semana. Ele teria sido atacado enquanto coletava mel em um convés próximo à mata. Moradores da região relataram que o caso foi inesperado.

O corpo do caseiro teria sido encontrado por um homem da comunidade, que se deparou com marcas de sangue e sinais da presença de uma onça. Testemunhas relatam que a vítima havia mencionado, dias antes, ter avistado uma onça nas proximidades da fazenda.

