Ibama multa mulher e familiares por tortura e morte de onça-parda

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) localizou e identificou a mulher acusada de filmar a tortura e a morte uma onça-parda, em uma área rural, no dia 22 de janeiro. Segundo a instituição, ela recebeu multas de R$ 5 mil por matar animal silvestre ameaçado de extinção, R$ 3 mil por maus-tratos ao animal, além de uma terceira multa, de R$ 12 mil, por maus-tratos aos quatro cachorros utilizados na captura do felino.

Em cenas divulgadas em rede social, a mulher aparece com uma espingarda na mão em uma área rural acuando a onça-parda adulta — que tentou se proteger no alto de uma árvore.

Após ela atirar na onça, quatro cachorros atacam o mamífero no chão.

Fiscalização localizou mulher

A identificação e a localização da responsável por abater a onça ocorreram a partir de fiscalização do Ibama, corroborada com as informações repassadas pelas pessoas que entraram em contato com a instituição via FalaBR e outros canais.

De acordo com a Lei n° 9.605/1998, quem comete crimes contra fauna silvestre, como os responsáveis pela morte da onça-parda, responde por:

Maus-tratos à onça-parda - artigo 32 - com pena de detenção de três meses a um ano;

Matar a onça-parda - artigo 29 - com pena de apenas seis meses a um ano;

Multa de R$ 5 mil por matar a onça-parda - artigo 24 do Decreto n° 6.514/2008.

