Morador de SC fica frente a frente com onça parda no meio da rua

Uma onça-parda foi registrada por câmeras de segurança circulando pela cidade de Caçador, em Santa Catarina. As imagens, feitas na quarta-feira (7), mostram o animal caminhando por uma via sem pavimentação, quando um cachorro se aproxima latindo e um morador se afasta ao notar a presença do felino.

O encontro inusitado aconteceu no bairro Gioppo, próximo ao Centro da cidade, que tem cerca de 73 mil habitantes. A Polícia Militar Ambiental (PMA) informou que, até o momento, não houve ataques nem outros avistamentos além desse.

Veja também País Avó, mãe e neta são encontradas mortas dentro de apartamento em Belo Horizonte País Homem é preso suspeito de maltratar e estuprar a própria mãe de 98 anos

Redução do habitat natural

A onça, também conhecida como leão-baio ou puma, é considerada o maior felino presente em Santa Catarina. Pode atingir até 70 quilos e 1,5 metro de comprimento. Embora não seja comum em áreas urbanas, o desmatamento e a redução do habitat natural têm favorecido o aumento desses encontros em zonas habitadas.

De acordo com a PMA, a principal hipótese é que o animal tenha se refugiado em uma área de mata próxima ao local. O sargento Osmar Sônego, comandante da corporação em Caçador, afirmou que a população foi orientada sobre os cuidados em caso de um novo encontro com o felino. Sônego também enfatizou a necessidade de acionar imediatamente as forças de segurança.