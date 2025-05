Avó, mãe e neta são encontradas mortas dentro de apartamento em Belo Horizonte

Três pessoas foram encontradas mortas dentro de um apartamento em Belo Horizonte, na última sexta-feira (9), em Belo Horizonte (MG). Os corpos são de avó, de 66 anos, mãe, de 40 anos, e neta, de 1 ano. As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Militar, que arrombou a porta para entrar no imóvel, os três corpos estavam em cima da cama junto com quatro cachorros também mortos. No local, foram encontradas três bandejas com carvão queimado e todas as janelas estavam fechadas.

A polícia não informou se isso pode ter relação com as mortes.

Os corpos foram encontrados após a Polícia Militar ser acionada pela síndica do prédio, que recebeu uma ligação da avó paterna do bebê, no fim da manhã de sexta-feira. À síndica, a avó paterna disse que não estava conseguindo fazer contato com a família.

Raquel Moreira, síndica do prédio, disse ao g1 que foi até o andar onde elas moravam e sentiu "um odor muito forte" e chamou a polícia. Ainda segundo Raquel, a avó paterna foi até o prédio da ex-nora na quinta (8). O porteiro disse a ela, no entanto, que desde o último domingo não via a família.