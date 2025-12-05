Passageiros são retirados de avião após incêndio em esteira de bagagem

Passageiros de um voo da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos foram retirados às pressas do avião, na noite dessa quinta-feira (4), após um incêndio atingir a esteira de bagagens que estava conectada à aeronave. Segundo informações do g1, o voo sairia de São Paulo com destino a Porto Alegre (RS), mas os passageiros deixaram o avião logo após o embarque. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a apreensão de funcionários do aeroporto com as chamas. Outro vídeo, gravado de dentro do Airbus A320, mostra a reação dos passageiros e a tentativa de deixar a aeronave. Em nota, a Latam disse que o equipamento que pegou fogo é de uma empresa terceirizada e que todos os 169 ocupantes foram removidos com segurança e sem ferimentos. A concessionária que administra o aeroporto, a GRU Airport, informou que, assim que se iniciou o incêndio, "todos os protocolos de segurança foram imediatamente acionados, não havendo qualquer impacto na operação do aeroporto".