Passageiros são retirados de avião após incêndio em esteira de bagagem

Segundo a Latam, ninguém ficou ferido no incidente.

País

Passageiros de um voo da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos foram retirados às pressas do avião, na noite dessa quinta-feira (4), após um incêndio atingir a esteira de bagagens que estava conectada à aeronave. Segundo informações do g1, o voo sairia de São Paulo com destino a Porto Alegre (RS), mas os passageiros deixaram o avião logo após o embarque. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a apreensão de funcionários do aeroporto com as chamas. Outro vídeo, gravado de dentro do Airbus A320, mostra a reação dos passageiros e a tentativa de deixar a aeronave. Em nota, a Latam disse que o equipamento que pegou fogo é de uma empresa terceirizada e que todos os 169 ocupantes foram removidos com segurança e sem ferimentos. A concessionária que administra o aeroporto, a GRU Airport, informou que, assim que se iniciou o incêndio, "todos os protocolos de segurança foram imediatamente acionados, não havendo qualquer impacto na operação do aeroporto".

