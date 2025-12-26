Fortaleza diminuirá mais de R$ 1 milhão em folha salarial em caso de saídas de apenas dois jogadores

Meio a um processo de reformulação após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem um objetivo claro nesta janela de transferências: a venda de seus jogadores. A negociação de ativos é fundamental para que o clube possa ter fôlego financeiro para iniciar 2026.

O clube projeta evolução econômica em duas frentes: recebimento por venda de direitos econômicos e redução drástica na folha salarial. Prova disso é que, em caso de saídas de apenas dois jogadores, o Tricolor deixará de gastar mais de R$ 1 milhão por mês em salários.

Os jogadores em questão são os atacantes Lucero e Breno Lopes, dois dos maiores salários do elenco leonino, que somados, ultrapassam a marca milionária. A tendência para ambos é de saída nesta próxima janela de início de ano.

O camisa 9 teve seu vínculo renovado em julho de 2024, quando estava em alta e inclusive sondado por Boca Juniors. O prazo do atual contrato é dezembro de 2027, e já é certo que ele não deve permanecer no Pici. O Coritiba é um dos interessados, inclusive com proposta já formalizada.

No caso de Breno Lopes, o interesse do mercado é ainda maior. Times da Série A como São Paulo, Vasco e Vitória já manifestaram interesse no atacante, que tem contrato até o fim de 2028.

O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza estipulou uma quantia de 3 milhões de euros, valor equivalente a R$ 19,5 milhões, conforme a cotação atual da moeda europeia. O clube cearense só vai liberar o jogador mediante compensação financeira.