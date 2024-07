Boca Juniors faz sondagem por atacante Lucero, do Fortaleza

Artilheiro do Fortaleza na temporada de 2024, o atacante argentino Lucero recebeu uma sondagem do Boca Juniors-ARG. A equipe demonstrou interesse, mas não efetuou nenhuma proposta. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Diário do Nordeste.

“Temos recebido sondagens, mas não abri negociações com ninguém, pois a nossa prioridade é o Fortaleza”, declarou Marcelo Lipatin, empresário do centroavante, ao ge.

Lucero tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2025. A chegada ocorreu em 2023 após saída do Colo-Colo, do Chile, se firmando como titular absoluto do Leão. Ao todo, com a camisa leonina, o El Gato, como é conhecido pelos torcedores, tem 104 jogos, 45 gols e 11 assistências.

Na atual temporada, são 21 bolas na rede e quatro assistências, sendo o vice-artilheiro da Série A, com sete tentos. A reportagem apurou que a gestão do Fortaleza também mantém contato com o staff do atleta para uma renovação contratual. O clube detém 100% dos direitos econômicos.