Talleres x São Paulo: horário, onde assistir, palpites e escalações

Talleres e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (horário de Brasília), pela 1ª rodada da Fase de Grupos da Libertadores. O jogo será Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

A partida é válida pelo D da Libertadores, que ainda tem Libertad e Alianza Lima.

O São Paulo estreou na Série A no último fim de semana e empatou com o Sport em 0 a 0 no Morumbis. Para a estreia na Libertadores, a equipe contará com o retorno de Oscar, desfalque pelo Brasileirão.

O time argentino, que conta com Rick, ex-Ceará, além de Cardona e Depietri, ex-Fortaleza, faz uma campanha ruim no Apertura: é o 10º do Grupo B. O time vem de empate em 1 a 1 com o Belgrano pelo Campeonato Argentino, e Rick fez o gol da equipe.



ONDE ASSISTIR

Globo, ESPN e Disney+.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Talleres

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Portillo, Lucas Rodríguez e Juan Navarro; Kevin Portilla, Ulises Ortegoza, Rick Elionai, Rubén Botta e Franco Galarza Fonda; Nahuel Bustos. Técnico: Alexander Medina

São Paulo

Rafael; Alan Franco, Robert Arboleda e Sabino (Nahuel Ferraresi); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Matheus Alves (Oscar) e Enzo Díaz; Luciano e Jonathan Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Arbitragem

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI)

VAR: Benjamin Saravia (CHI)