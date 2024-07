Fortaleza faz proposta por lateral Andrés Herrera, do River Plate

O Fortaleza tenta a contratação do lateral-direito argentino Andrés Herrera, do River Plate-ARG. O clube realizou uma proposta de empréstimo com opção de compra. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista argentino Juan Patricio Balbi, da ESPN, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Com 25 anos, foi revelado pelo San Lorenzo-ARG e se transferiu ao River Plate-ARG em 2022. Na carreira, o jogador defendeu a seleção da Argentina durante os Jogos Olímpicos do Japão, em 2021.

A reportagem apurou que a gestão tricolor avalia a negociação como possível. A busca por um lateral-direito é uma das prioridades na janela de transferência, que se encerra no dia 2 de setembro.

Na temporada, Herrera participou de 20 jogos, com um gol e uma assistência. No elenco do técnico argentino Vojvoda, o Fortaleza conta com Tinga e Dudu para essa posição, além do zagueiro Brítez.