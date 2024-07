Rosario Central abre vantagem contra Internacional em chave do Fortaleza na Sul-Americana

O Rosario Central-ARG abriu vantagem contra o Internacional na busca por uma vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana de 2024, em chaveamento que tem o Fortaleza como adversário. No estádio Gigante Arroyito, na Argentina, nesta terça-feira (16), a equipe venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol do meia colombiano Campaz. A volta será na terça (23), às 21h30, no Beira-Rio.

O jogo chamou a atenção pelo excesso de dívidas e forte marcação. O resultado foi obtido aos 4 minutos do 2º tempo, em um contra-ataque rápido e um lance de disputa típica de confrontos da Conmebol: Campaz dividiu com Rômulo, que pediu a falta, avançou em velocidade e chutou firme, sem chance de defesa.

O curioso: ambos os adversários atuam no esquema 4-4-2 e apresentam falhas defensivas. O Inter é superior tecnicamente, mas não conseguiu se impor por conta do encaixe argentino, que pressionava pela recuperação da bola com constância. O volante Maurício Martínez é importante na estratégia, assim como a dupla de ataque formada por Copetti e Marco Rubén.

Para além do lance decisivo, os gaúchos acertaram uma bola no travessão com finalização do volante Bruno Henrique e tiveram cabeceio do centroavante Alario cortado em cima da linha. Do outro lado, os argentinos pararam no goleiro Rochet em chute da intermediária através de Martínez.

A decisão será no Brasil, mas os confrontos são importantes para a montagem da estratégia tricolor. Atual vice-campeão da Sula, o Leão sonha com o título internacional e também com a premiação: até o momento, o clube já faturou US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,7 milhões) com bônus no torneio. Caso avance às quartas, ganha mais US$ 700 mil (cerca de R$ 3,5 milhões).

Melhores momentos de Rosario Central 1x0 Internacional

Rosario Central x Internacional | Ficha técnica

Competição: jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana de 2024

Local: Gigante Arroyito, na Argentina

Data: terça-feira (16)

Horário: 21h30

Gol: Campaz, aos 4' 2T (1x0)

Cartões amarelos: Campaz e Jonatan Gómez (Rosario); Igor Gomes e Wesley (Internacional)

Árbitro: Cristián Garay (Chile)

Escalações

Rosario Central | Broun; Coronel (Damián Martínez), Mallo, Quintana e Sández; Franco Ibarra (Ortiz), Maurício Martínez, Lovera (Jonatan Gómez) e Campaz (Alan Rodríguez); Marco Rubén (Módica) e Enzo Copetti. Técnico: Miguel Ángel Russo.

