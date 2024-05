Fortaleza garante premiação milionária na Copa Sul-Americana com vaga nas oitavas; veja valores

O Fortaleza garantiu uma premiação milionária na Copa Sul-Americana de 2024 ao vencer o Sportivo Trinidense-PAR, nesta quarta-feira (29), na Arena Castelão. Com o resultado, o time confirmou a liderança do Grupo D e a vaga nas oitavas de final, superando concorrência do Boca Juniors-ARG na chave. Assim, ganhou US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões) da Conmebol.

Isso porque o regulamento da competição prevê duas classificações na fase de grupos. O líder avança direto às oitavas, como o Fortaleza, enquanto o 2º colocado, exemplo do Boca-ARG, precisa passar pelos playoffs - um mata-mata anterior às oitavas contra adversários eliminados da Libertadores.

Ao superar essa etapa, o Leão ainda elimina duas partidas no calendário internacional. Agora, a equipe aguarda a definição dos playoffs e o sorteio da Conmebol para conhecer o novo oponente.

No âmbito geral, a equipe já faturou US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,7 milhões) na atual edição da Sula. Foram US$ 460 mil por mérito esportivo, que é um bônus financeiro de US$ 115 mil concedido para cada vitória do clube durante a fase de grupos, além de US$ 300 mil pela participação no torneio e mais US$ 600 mil obtidos com a conquista da vaga nas oitavas de final.

Premiação do Fortaleza na Copa Sul-Americana de 2024

Prêmio por mérito esportivo com vitórias: US$ 460 mil

Participação na fase de grupos: US$ 300 mil

Vaga nas oitavas de final: US$ 600 mil

Total: US$ 1,3 milhão (aproximadamente R$ 6,7 milhões)

Legenda: Pochettino teve boa exibição na vitória do Fortaleza contra o Sportivo Trinidense-PAR Foto: Kid Júnior / SVM

O contexto é histórico. Em um grupo com o Boca Juniors-ARG, um dos maiores clubes do mundo, o Fortaleza terminou como líder e ainda protagonizou dois embates memoráveis, com vitória por 4 a 2 na Arena Castelão e empate em 1 a 1 na mística La Bombonera, da Argentina. Assim, seguiu vivo na busca do título internacional e ainda festejou a vaga com a transformação do argentino Juan Pablo Vojvoda no técnico com mais jogos no comando do clube. Um recado de força na América do Sul.

Nas oitavas, a equipe percebe agora o prêmio de US$ 700 mil (cerca de R$ 3,5 milhões).

Premiação da Copa Sul-Americana de 2024

Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) + US$ 115 mil (R$ 580 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões)

Oitavas: US$ 600 mil (R$ 3 milhões)

Quartas: US$ 700 mil (R$ 3,5 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10 milhões)

Campeão: US$ 6 milhões (R$ 30 milhões)