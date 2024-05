Fortaleza x Sportivo Trinidense: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Sportivo Trinidense (PAR) vão se enfrentar, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em situações bem distintas. Nesta quarta-feira (29), o Leão do Pici já entra em campo classificado para o mata-mata, enquanto a equipe paraguaia está eliminada. Na Arena Castelão, a bola vai rolar às 21h (horário de Brasília).

Com expectativa de bom público, o Tricolor tem a missão de uma vitória simples diante do seu torcedor para sacramentar a liderança do grupo D e assegurar a ida direta às oitavas de final.

Caso a partida termine em empate, o Boca Juniors precisa vencer o Nacional Potosí e tirar um saldo de 6 gols para ultrapassar o Fortaleza.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida pelo serviço de streaming Paramount+. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Depois de golear o Sport por 4x1, fora de casa, na semifinal da Copa do Nordeste, o Fortaleza espantou o fantasma dos empates e chega confiante para conseguir mais um triunfo na Copa Sul-Americana.

Líder do grupo D, a equipe de Vojvoda só depende de si para garantir a 1ª colocação. Até aqui, o time somou 10 pontos com três vitórias, um empate e uma derrota. Nos confrontos diretos com o principal adversário do grupo, Boca Juniors, o Leão venceu em casa e empatou jogando em La Bombonera.

Para o último confronto na fase de grupos, o elenco realizou duas atividades no Pici. A expectativa é que Vojvoda mexa no time, mas mantenha a força máxima. O treinador conta com o retorno de Renato Kayzer, que esteve suspenso nas duas últimas rodadas da competição.

Por outro lado, ainda há muitas ausências. Breno Lopes e Felipe Jonatan não estão inscritos nesta fase do torneio e são desfalques certos. Já Calebe e Marinho estão no Departamento Médico, enquanto Lucas Sasha está em fase de transição.

COMO CHEGA O SPORTIVO TRINIDENSE | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Já eliminada, a equipe paraguaia vem para Fortaleza só cumprir tabela. O Sportivo Trinidense é o lanterna do grupo D com apenas uma vitória e quatro derrotas. No Campeonato Paraguaio, mesmo após vir de vitória contra o Olímpia, a equipe também a última colocada com 18 pontos somados. Em 29 jogos realizados durante toda a temporada, o time só venceu sete, empatou cinco e perdeu 17.

Os jogadores treinaram no campo do Ferroviário durante a estadia em Fortaleza. A expectativa é que o treinador José Arrua repita o time titular no jogo desta quarta-feira.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Sportivo Trinidense: Wilson Quiñónez; Sergio Mendoza, Flores, Cesar Benitez e Armando Ruiz Diaz; Riveros, Cristhian Martínez, De la Cruz e Joel Román; Rayer e Alan Pereira. Técnico: José Arrua.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X SPORTIVO TRINIDENSE

Data: 29/05/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 21h (horário de Brasília)

Transmissão: Paramount+, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Augusto Aragon (ECU)

Assistente 1: Cristian Lescano (ECU)

Assistente 2: Ricardo Baren (ECU)

VAR: Juan Andrade (ECU)