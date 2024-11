Com retornos de Sasha e Cardona, Fortaleza vai ao Rio de Janeiro encarar o Fluminense

A delegação do Fortaleza embarcou para o Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (21) com 22 jogadores relacionados para encarar o Fluminense, pela 34ª rodada da Série A do Brasileiro. Lucas Sasha e Tomás Cardona são novamente opção para Vojvoda.

O volante não atua há dois meses. Ele já treina com bola há algumas semanas, mas o clube o deixou fora do jogo passado, contra o Vasco, para concluir a transição. Já Cardona não estava relacionado desde o duelo contra o Grêmio, há mais de 45 dias.

O lateral-direito Tinga, que saiu no intervalo da partida passada, por questão muscular, era dúvida, mas também seguiu com a delegação tricolor. As baixas ficam por conta Matheus Rossetto, que está suspenso, e Pedro Augusto, que deve aparecer novamente no departamento médico.

Além dos atletas que embarcaram, Kervin Andrade, que estava defendendo a seleção venezuelana nas Eliminatórias da Copa, já está no Rio de Janeiro e vai se juntar à delegação. Kuscevic, que estava com a seleção do Chile, também encontra o Leão na capital carioca.

O Fortaleza encara o Fluminense nesta sexta-feira (21), às 21h30min, no Maracanã, e se vencer encosta novamente no líder e vice-líder do campeonato e seguirá na briga pelo título da competição.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: João Ricardo, Kozlinski, Magrão

Zagueiros: Brítez, Titi, Cardona, Kuscevic*

Laterais: Tinga, Bruno Pacheco, Mancuso, F. Jonatan

Volantes: Hércules, Zé Welison, Matínez, Sasha

Meias: Calebe, Pochettino, Kervin Andrade*

Atacantes: Pikachu, Marinho, Breno Lopes, Moisés, Lucero, Renato Kayzer