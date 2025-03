Ceará aciona Justiça para jogar semifinal do Cearense no Castelão

O Ceará entrou nesta quinta-feira (6) com um mandado de garantia junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDFCE) para garantir que a partida de volta da semifinal do Campeonato Cearense, contra o Maracanã, seja disputada na Arena Castelão.

O mandado será analisado pelo presidente do TJDFCE, que após a análise pode conceder ou não uma liminar e permitir que o Ceará mande esta partida na Arena Castelão. Ainda não há prazo de quando esta resposta será dada.

O clube emitiu uma nota oficial na tarde desta quinta-feira, após a mudança da partida do Castelão para o Presidente Vargas (PV), informando que adotaria medidas para garantir que o jogo fosse disputado na Arena Castelão, o que foi feito nesta tarde.

“O Ceará recebeu com surpresa a portaria emitida pela presidência da Federação Cearense de Futebol. [...] Reafirmamos nosso direito de disputar esta partida na Arena Castelão, conforme assegura o próprio Regulamento Específico da Competição”, disse o clube.

Por respeito ao regulamento e à integridade da competição, adotaremos as medidas cabíveis para garantir que o nosso mando de campo seja respeitado e que a semifinal contra o Maracanã seja disputada na Arena Castelão. Ceará Em nota oficial

Mudança de local da semifinal do Cearense

As partidas de volta das semifinais do Campeonato Cearense 2025 serão disputadas no estádio Presidente Vargas (PV), e não mais na Arena Castelão. A mudança foi oficializada pela Federação Cearense de Futebol (FCF) na noite da última quarta-feira (5).

A decisão da federação de mudar os locais das partidas teve como base uma portaria publicada pela Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte), que estabeleceu um intervalo mínimo de 66 horas entre jogos disputados na Arena Castelão.

As datas e horários permanecem os mesmos: Fortaleza e Ferroviário jogam no sábado (8), às 16h30, enquanto Ceará e Maracanã jogam no domingo (9), às 17h. Na ida, Fortaleza e Ferroviário empataram em 0 a 0, enquanto o Ceará venceu o Maracanã por 3 a 0.

Leia a nota do Ceará na íntegra

O Ceará Sporting Club recebeu com surpresa a Portaria 003/2025, emitida pela presidência da Federação Cearense de Futebol, que determina a realização da partida entre Ceará x Maracanã, válida pela semifinal do Campeonato Cearense, no Estádio Presidente Vargas.

Reafirmamos nosso direito de disputar esta partida na Arena Castelão, conforme assegura o próprio Regulamento Específico da Competição (REC – Capítulo IV, Artigo 12 e §3º), que estabelece que o clube de melhor campanha tem o direito de escolher o local do jogo.

Estamos cientes do ofício da Sesporte, que estipula um intervalo mínimo de 66 horas entre partidas na Arena Castelão, mas reforçamos que nossa escolha está respaldada pelo regulamento da competição. Vale ressaltar que essa questão não afeta a preparação de nossa equipe, que está pronta para atuar em qualquer estádio.

No entanto, por respeito ao regulamento e à integridade da competição, adotaremos as medidas cabíveis para garantir que o nosso mando de campo seja respeitado e que a semifinal contra o Maracanã seja disputada na Arena Castelão.