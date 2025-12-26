Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (26)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (26) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (26), NA NBA
- 21h | Indiana Pacers x Boston Celtics | League Pass
- 21h | Atlanta Hawks x Miami Heat | League Pass
- 21h | Orlando Magic x Charlotte Hornets | League Pass
- 21h | Washington Wizards x Toronto Raptors | League Pass
- 21h30 | Chicago Bulls x Philadelphia 76ers | Prime Video
- 22h | Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks | League Pass
- 22h | New Orleans Pelicans x Phoenix Suns | League Pass
- 23h30 | Utah Jazz x Detroit Pistons | League Pass
- 0h | Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers | Prime Video
