Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (26)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:17)
Legenda: Jogadores do Chicago Bulls em ação na NBA
Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (26) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (26), NA NBA

  • 21h | Indiana Pacers x Boston Celtics | League Pass
  • 21h | Atlanta Hawks x Miami Heat | League Pass
  • 21h | Orlando Magic x Charlotte Hornets | League Pass
  • 21h | Washington Wizards x Toronto Raptors | League Pass
  • 21h30 | Chicago Bulls x Philadelphia 76ers | Prime Video
  • 22h | Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks | League Pass
  • 22h | New Orleans Pelicans x Phoenix Suns | League Pass
  • 23h30 | Utah Jazz x Detroit Pistons | League Pass
  • 0h | Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers | Prime Video
