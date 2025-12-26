Ceará acerta compra de Vinícius Zanocelo e garante volante por três anos
Jogador chegou ao clube no meio da temporada de 2025
Vinícius Zanocelo é do Ceará. O Alvinegro acertou a compra do volante, que terá contrato por três anos. O anúncio oficial ainda não foi feito, pois o clube cearense ainda troca documentos com o Santos. A informação é do ge.
Apesar da negociação ser dada como difícil, pois o Peixe tinha interesse em uma transferência definitiva enquanto o Vovô queria o empréstimo, as tratativas avançaram.
O atleta chegou ao clube no meio da temporada, vestiu a camisa alvinegra em 15 partidas e balançou as redes adversárias uma vez. Ele será a segunda contratação da equipe com foco em 2026. O lateral Alex Silva já foi anunciado.
A equipe retomou as atividades de forma remota nesta sexta-feira (26). A equipe estreia na próxima temporada no Campeonato Cearense, quando enfrenta o Floresta no dia 10 de janeiro.
