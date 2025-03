Fortaleza x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Com o empate no primeiro Clássico das Cores pela semifinal do Campeonato Cearense, as duas equipes se reencontram nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, na Arena Castelão, a partir das 19h.

Fortaleza e Ferroviário estão próximas na tabela no grupo A da competição, com a diferença de dois pontos. O Leão, na terceira colocação, caiu duas posições após as derrotas para o Altos/PI e o Vitória, respectivamente, e tem seis pontos conquistados.

Já o Tubarão tem quatro pontos e venceu o último jogo contra o Altos/PI, jogando em casa, pelo placar de 1 a 0.

O Fortaleza mantém a invencibilidade da “Era Vojvoda”, com oito partidas, sendo quatro vitórias. Na história do Clássico das Cores, são 85 partidas, com 44 vitórias do Fortaleza, 24 empates e 16 triunfos do Ferroviário. A última vez que o Ferrão venceu o Clássico das Cores foi em março de 2020, por 1 a 0, pelo Campeonato Cearense.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Fortaleza segue sem entregar o futebol esperado pelo torcedor. Com o empate no último sábado (1º), são quatro partidas sem vencer: três derrotas e um empate. O treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, colocou a responsabilidade dos resultados negativos mais uma vez para si.

“O momento não é bom, sou o responsável junto dos meus jogadores, e não acho que as respostas estão fora, mas dentro. Quando não tem o resultado, começam as dúvidas”, Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza

disse o treinador na coletiva de imprensa pós-jogo da semi do Manjadinho.

Para o jogo, Vojvoda tem Brítez, Marinho e Renato Kayzer no departamento médico, de acordo com o último Boletim Médico divulgado pelo Fortaleza. O zagueiro Brítez tem edema anterior na coxa direita; o atacante Marinho um desconforto na posterior coxa esquerda; e o atacante Renato Kayzer, um entorse no tornozelo direito. Sendo assim, os atletas são dúvidas nesta quarta.

Outro nome que pode ser dúvida é o de Eros Mancuso. O jogador foi substituído no intervalo do último jogo por Emmanuel Martínez, após em um lance, sofrer uma pancada no joelho e não conseguir dar continuidade na partida, informação confirmada por Vojvoda após o duelo.

Yago Pikachu, que não estava entre os relacionados no último jogo por opção de Vojvoda, como foi revelado pelo treinador, pode voltar ao elenco principal, com a ausência de Marinho, entregue ao Departamento Médico.

COMO CHEGA O FERROVIÁRIO

O empate com o Fortaleza nas semifinais do Cearense saiu com um gosto de vitória, foi o que demonstrou a postura dos atletas pós-jogo. No Nordestão, esse saldo também é positivo, já que a equipe conseguiu vencer o Altos e se manter vivo na competição.

Atacante e líder da equipe, Ciel 99 disse, após o jogo, que não há diferenciação entre as partidas, não só por ser o mesmo adversário, mas pela postura que será adotada pelo grupo.

“É jogar do mesmo jeito, a gente tem que entrar de igual para igual, não tem jogador com quatro pernas do lado de lá, não tem, são duas pernas como a gente, então o que vale agora é a garra, a determinação e o foco”, Ciel 99 Atacante do Ferroviário

pontuou.

Mas, Tiago Zorro pode ter o atleta como dúvida. Ciel 99 foi substituído no jogo após sentir um desconforto na panturrilha direita. Vale ressaltar que no início da temporada, o atacante esteve de fora do grupo principal porque estava entregue ao Departamento Médico, juntamente com o meia Janeudo.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic,Titi, Diogo Barbosa; Martínez, Pol Fernández, Pochettino; Yago Pikachu, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ferroviário: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Lucas Ramires, Iago; Pablo Alves, Kevin Ribas, Gharib, Janeudo; Allanzinho, Ciel 99. Técnico: Tiago Zorro.

FORTALEZA x FERROVIÁRIO | FICHA TÉCNICA

Competição: 5ª rodada da Copa do Nordeste

Local: Arena Castelão

Data: 05/03/2025 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistente 1: Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

Assistente 2: Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)

Quarto Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)