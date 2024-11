Fluminense faz promoção para jogo contra o Fortaleza com ingressos a partir de R$ 5

O Fluminense anunciou uma promoção de ingressos para a partida contra o Fortaleza, que será disputada na próxima sexta-feira (22), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão 2024.

O clube liberou o setor norte do Maracanã para a partida com ingressos a partir de R$ 5, a preços populares. A medida busca atrair o público para a reta final do Brasileirão, em que o Fluminense luta pela permanência na elite do futebol brasileiro.

Em preparação para a partida, o Fortaleza realiza um treino no Centro de Excelência Alcides Santos no período da manhã desta quinta-feira (21), e na sequência viaja em voo direto para o Rio de Janeiro (RJ) no período da tarde.

O Fortaleza é o atual terceiro colocado da Série A, com 63 pontos. Já o Fluminense está na 16ª posição (a primeira fora do Z-4), com 37 pontos.