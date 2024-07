Janela de transferência reabre nesta quarta (10); veja prioridades de reforços de Ceará e Fortaleza

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro abre nesta quarta-feira, dia 10 de julho. A data faz parte do novo mecanismo da CBF para controlar as movimentações do mercado e se adequar ao padrão da Fifa. O primeiro período de transações foi entre 11 de janeiro e 7 de março.

Desta vez, os clubes possuem até 2 de setembro para acertar contratações. No Brasil, a regra é aplicada apenas para os times das Séries A e B, o que envolve Ceará e Fortaleza. Agora, os times têm autorização para regularizar as contratações. O Diário do Nordeste lista todas as prioridades.

No caso alvinegro, a expectativa é que sejam anunciados um zagueiro, um meio-campo e dois atacantes. O objetivo é repor saídas do zagueiro Jonathan, do volante Guilherme Castilho, do meia Bruninho e do atacante Janderson, além de qualificar o elenco. O processo tem participação direta do técnico Léo Condé, que monta um raio-x e pode ampliar o total de reforços.

Um dos nomes mais próximos do anúncio é o atacante Lucas Rian, ex-Confiança-SE. Com seis gols na temporada, o atleta pertence ao Matsumoto Yamaga, do Japão, e deve fechar por empréstimo.

Legenda: Lucas Rian marcou seis gols em 2024 pelo Confiança Foto: Neto Ferreira/ ADC

A expectativa é de que o Fortaleza também intensifique os movimentos na janela de transferência. No momento, há três posições principais: lateral-direito, meia e atacante. A meta é qualificar o grupo do treinador argentino Vojvoda superando carências do time.

Neste período, a única saída confirmada foi o meia Luquinhas, emprestado para o futebol polonês. O goleiro Santos também apareceu no radar de outras equipes, mas o clube recusou a negociação.

JANELAS DE TRANSFERÊNCIA DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2024

Primeiro intervalo: entre 11 de janeiro e 7 de março.

Segundo intervalo: entre 10 de julho e 2 de setembro.

Legenda: As regras da janela de transferência são válidas para as Séries A e B do Brasileiro Foto: Lucas Figueiredo / CBF

As movimentações servem para atletas do mercado nacional e internacional. Após esse intervalo de dias, não haverá outra janela até o fim da temporada de 2024, ou seja, esse é o momento de reforçar. A regra também envolve o retorno de atletas emprestados, que devem ocorrer nesse intervalo.

Caso os nomes sejam inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até um dia antes do próximo jogo, estarão liberados para entrar em campo. Na sexta-feira (12) o Ceará encara o Paysandu, às 21h30, na Curuzu, pela Série B. O Fortaleza encara o Flamengo na quinta (11), às 20h, no Maracanã.