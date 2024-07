Ceará empresta Guilherme Castilho e Janderson para clubes da Série A; saiba quais

O Ceará acertou as saídas do meio-campista Guilherme Castilho e do atacante Janderson, por empréstimo. O meia de 24 anos, que chegou ao Ceará em 2022, vindo do Atlético-MG, deve se transferir ao Juventude-RS, clube no qual o jogador defendeu em 2021, e que, conforme apuração do Diário do Nordeste, já havia demonstrado interesse em repatriar o atleta.

Em uma negociação parecida, Janderson deve se transferir, também, para um ex-clube. Vindo para o Ceará no início de 2023, após passagem pelo Corinthians, o ponta de 25 anos deve retornar ao Atlético-GO, clube que defendeu nos anos de 2020 e 2021, e que atualmente é comandado pelo técnico Vágner Mancini, que deixou o comando do Vovô há poucos dias.

Legenda: Nas redes sociais, o atacante do Vovô chegou a postar uma imagem no aeroporto, na manhã deste sábado (6) Foto: Reprodução/Instagram

Ambos os atletas não se reapresentaram, após a derrota para o Santos, na noite do último sábado (5), na Arena Castelão, e já devem estar a caminho de Juventude e Atlético-GO, respectivamente. Nas redes sociais, o atacante do Vovô chegou a postar uma imagem no aeroporto, na manhã deste sábado (6).

Segundo apuração do Diário do Nordeste, Janderson, que possui contrato com o Ceará até o final de 2025, e Castilho, que possui contrato até o fim de 2027 — sendo esse o mais longevo do clube — deve permanecer em seus novos clubes até o final desta temporada de 2024.