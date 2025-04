Adversário do Fortaleza, Retrô tem desfalques para jogo da Copa do Brasil; veja provável escalação

Adversário do Fortaleza na terceira fase da Copa do Brasil, o Retrô chega para o confronto com pelo menos oito desfalques. Todos no departamento médico. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (29), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Pernambuco.

A equipe comandada pelo técnico Evaristo Piza vem de vitória diante do Figueirense na Série C do Brasileiro. Na rodada anterior da Copa do Brasil, eliminou o Atlético-GO nas penalidades. Antes, passou pelo Jequié.

Para o confronto diante do Tricolor, o time não terá Paulo Ricardo (goleiro), Mascote (atacante), Darley (goleiro), Iba Ly (volante), Sávio (meia), Fabinho, Luiz Henrique e Bruno (atacantes) à disposição.

Com isso, a provável escalação deve ser a seguinte: Fabián Volpi (goleiro); Salomão, Rayan, Mendonça e Eduardo Porto; Jonas, Radsley e Richard Franco (Rayne); Fernandinho, Fialho e Maycon Douglas.