Ceará inicia preparação para enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil

O Ceará se reapresentou nesta segunda-feira (28) e iniciou os treinamentos para o duelo de ida contra o Palmeiras. As equipes se enfrentam na terceira fase da Copa do Brasil. No CT de Porangabuçu, o técnico Léo Condé dividiu os grupos para as atividades do dia.

Os atletas não relacionados ou que iniciaram o confronto contra o São Paulo no banco de reservas realizaram atividades no campo. Já os 11 titulares da partida realizaram trabalhos regenerativos.

O grupo retoma os treinamentos nesta terça-feira, quando finaliza a preparação para o confronto contra o time paulista, com treino apronto. O duelo entre as equipes será na quarta-feira (30), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.