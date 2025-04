Fortaleza x Retrô se enfrentaram pela Copa do Brasil 2024; relembre confronto

O Fortaleza volta a enfrentar o Retrô na Copa do Brasil. Em 2025, na terceira fase no torneio nacional, os times repetem o duelo de 2024, quando se enfrentaram na segunda rodada da disputa. Este será apenas o segundo confronto da história entre os times. O jogo de ida será nesta terça-feira (29), às 19h(de Brasília), na Arena Castelão. No duelo do ano passado, em jogo único na Arena Castelão, após uma partida sem gols, o Leão se classificou nos pênaltis vencendo por 3 a 2.

RELEMBRE O CONFRONTO:

Legenda: Tinga, bateu e converteu o pênalti decisivo em Fortaleza x Retrô pela Copa do Brasil 2024. Foto: Ismael Soares / SVM

FORTALEZA 0 (3) X (2) 0 RETRÔ - 14/03/2024

Debaixo de chuva, o Fortaleza recebeu o time pernambucano na Arena Castelão. O primeiro tempo começou com ambos os times se propondo a jogar e criando boas chances de gol. Moisés, ponta tricolor, foi parado por duas boas defesas do goleiro Paulo Ricardo. João Ricardo, por sua vez, também trabalhou e fez boa defesa em chute de fora da área.

Na segunda etapa, a equipe pernambucana adotou uma postura mais reativa e foi dominada pelo Tricolor de Aço. O Fortaleza sufocou e podia ter vencido no tempo normal. Entre as muitas chances criadas, Lucero perdeu uma na pequena área ao chutar por cima da meta. Muito por mérito de Paulo Ricardo, arqueiro do Retrô, que chegou a fazer milagre em belo chute de Calebe que ia na gaveta, o jogo terminou empatado e a decisão de quem se classificaria ficou para as penalidades.

Nos pênaltis, Fernandinho, capitão e camisa 10 da Fênix, bateu e João Ricardo defendeu. Pelo Leão, Calebe bateu e Paulo Ricardo defendeu. Renato Herique foi para cobrança e desperdiçou. Lucero, pelo Tricolor, bateu e Paulo Ricardo defendeu novamente. Edson Lucas fez, Kervin igualou, Luisinho chutou para fora, Zé Welinson marcou, Giva fez e Tinga converteu a última batida decretando a classificação do time e a festa dos 12.749 tricolores.

CONFIRA O TIME ESCALADO PELO FORTALEZA PARA A PARTIDA:

João Ricardo, Tinga, Britez, Cardona, Bruno Pacheco; Pedro Augusto (Zé Welison), Kauan (Calebe), Machuca (Kervin Andrade); Yago Pikachu (Marinho), Moisés (Pedro Rocha) e Lucero.

Formação: 4-2-4

CONFIRA O TIME ESCALADO PELO RETRÔ PARA A PARTIDA:

Paulo Ricardo; Jean Raphael (Israel), Dankler, Guilherme Paraíba e Michel Bennech; Leonan (Edson Lucas), Rômulo (Alencar), Richard Franco (Luisinho); Radsley (Renato Henrique), Giva e Fernandinho.

Formação: 5-3-2

* Sob supervisão de Crisneive Silveira