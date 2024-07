Ceará está próximo de anunciar Lucas Rian como reforço para restante da Série B

O Ceará tem negociação bastante avançada com o atacante Lucas Rian, de 24 anos, que estava no Confiança-SE, disputando a Série C do Brasileiro. O jogador pertence ao Matsumoto Yamaga, do Japão, e deve vir por empréstimo até o fim de 2024.

A finalização do negócio está por detalhes, mas o Diário do Nordeste apurou que o Vovô tem prioridade frente a outros dois clubes que também procuraram o atleta para a janela que abre quarta-feira (10). Na atual temporada, Lucas Rian acumula seis gols marcados em 20 partidas disputadas.

Com possibilidade de atuar como ponta-esquerda ou segundo atacante, Lucas Rian já se despediu do Confiança nesta segunda (8). Havia uma cláusula no empréstimo dele ao time sergipano que em caso de propostas de clubes das séries A, B ou do exterior, a rescisão seria feita sem empecilhos. Com ofertas dentro desse perfil em mãos, o staff do atleta pediu o desligamento do jogador.

O Matsumoto Yamaga está disposto a emprestar o atleta mais uma vez, porém com opção de compra e valor fixado. A equipe japonesa também deve pagar parte do salário do atleta. Restam situações burocráticas para selar a contratação.

Uma delas é a derrubada do transfer ban que o Vovô possui, aplicado pela Fifa. O Ceará já realizou a quitação do débito junto ao Yokohama, também do Japão, e aguarda a confirmação do pagamento para se livrar da punição.

Lucas Rian, portanto, deverá ser o primeiro reforço do Alvinegro para o restante da Série B do Brasileiro.